Riik ei osta parvlaevu endale

HARDA ROOSNA

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) teatas, et riik ei soovi kasutada võimalust, osta enda omandisse neli mandri ja suursaarte vahel sõitvat parvlaeva, mis kuuluvad Tallinna Sadama tütarettevõttele TS Laevad.“Vastavalt Eesti Vabariigi ja TS Laevad OÜ ning OÜ TS Shipping vahel sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaeva­liinil, teavitame teid, et Eesti Vabariik kui veo tellija ei soovi kasutada lepingu punktis 29 märgitud reisiparvlaevade väljaostu optsiooni,” seisis TS Laevadele saadetud kirjas.Tallinna Sadama börsiteates seisis, et lepingu järgi oli riigil õigus TS Laevade omanduses olevad üks kuni neli lepingu tarbeks ehitatud reisiparvlaeva lepinguperioodi lõppedes fikseeritud hinnaga välja osta, teatades optsiooni kasutamisest hiljemalt käesoleva aasta 30. septembriks.TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer ütles saadetud pressiteates, et TS Laevade seisukohalt on see väga hea otsus: “Meie laevad on suhteliselt uued ning regulaarselt ja hästi hooldatud, mis annab meile kui laevafirmale head eeldused uutel hangetel osalemiseks ja oma teenuste pakkumiseks, kas Eestis või kaugemalgi.”Eelmises valitsuses plaanis parvlaevad riigi omandisse osta keskerakondlase Taavi Aasa juhitud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Aasa sõnul olnuks arvutuste järgi see pikas vaates rahaliselt kõige soodsam viis praamiliikluse korraldamiseks. Taavi Aas (KE) ütles mullu augustis Postimehele, et kokkuhoid saavutataks kapitalikulu pealt.Ministeeriumi hinnangul oleks parvlaevaliikluse doteerimiseks veidi üle 20 miljoni euro maksev riik laevade omandamise järel igal aastal iga laeva pealt kokku hoidnud umbes 3 miljonit eurot.TS Laevad teenindab Saaremaa ja Hiiumaa liine kehtiva sõitjateveo lepingu alusel kuni 30. septembrini 2026, sellele järgnevaks perioodiks teenusepakkuja leidmiseks ei ole riik veel hanget välja kuulutanud.

