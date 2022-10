Riigiametis töötanud Randmaa liigub erasektorisse

Teedevaldkonna tunnustatud tippjuht Raido Randmaa asus septembri lõpust tööle Eesti ühe suurima teedeehituse ja korrashoiu ettevõtte Verston äriarendus­juhina.Maikuust oli ta lõpetanud taristu haldamise teenistuse direktori töölepingu transpordi­ametiga.Verstoni juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul on ette­võte kasvanud mitmes ärivaldkonnas turuliidriks.Randmaa kogemus ja teadmised teedevaldkonnas on oluline täiendus nende meeskonda, et kasvukursil jätkata.Verstoni äriarendusjuhina on Randmaa peamiseks eesmärgiks uute toodete, tegevus­valdkondade kui ka turgude leidmine, mis aitavad ettevõttel kasvada ja areneda.“Raido on ennast tõestanud võimeka juhina, kes on olnud alati orienteeritud võimalustele ja edasiviivatele lahendustele. Lisades siia säravad silmad ja kamaluga teotahet, siis on selge, miks meil on tema liitumise üle siiralt hea meel,” lisas Veskimäe.Randmaa on oma karjääri jooksul tõusnud Lääne regionaalse maanteeameti Kärdla esinduse hooldespetsialistist maanteeameti ning hiljem transpordiameti juhtkonna liikmeks.“Riigiametis oli minu suurim eesmärk tuua töövõtjad transpordiametile lähemale, et toimuks arutelu, kuidas teede­ehitust ja korrashoidu ühiselt edasi arendada. Hea koostöö riigi ja eraettevõtete vahel on oluline mõlemale poolele, sest teedeehitus vajab pikka plaani,” ütles Raido Randmaa. “Verston on kahtlemata Eesti kõige kiiremini kasvav ja innovaatilisem taristuettevõte, mistõttu olen põnevil võimaluse üle rakendada enda kogutud teadmisi nii Verstoni kui kogu meie taristuvaldkonna arenda­miseks,” lisas ta.2010. aastal tegevust alustanud Verston vastutab teede korrashoiu eest viies Eesti piirkonnas, kus riigimaanteede kogupikkus on rohkem kui 5500 kilomeetrit. See teeb Verstonist Eesti suurima teehooldaja. Verston on koos partneritega ehitanud mitu riigile olulist objekti, näiteks Reidi tee Tallinnas, Tartu maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo neljarealise lõigu, Kommunismiohvrite Memoriaali taristu ning Tallinna ja Ämari lennujaama laiendused.2021. aastal andis ettevõte tööd kokku ligi 320 inimesele ning firma müügikäive ulatus 70 miljoni euroni.

