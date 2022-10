Rahvusvaheline kestvusratsutamise võistlus peeti Hiiumaal

ERAKOGU

Septembri viimasel nädalavahetusel võis põhja-Hiiumaa metsades kohata tavapärasest rohkem hobuseid ja ratsanikke.Laupäeval, 24. septembril selgitati välja selle aasta Eesti parimad kestvusratsutajad seenioride ja harrastajate arvestuses ning parimad noorhobused. Lisaks oli 36 km pikkusel rajal võimalus alaga esmakordset tutvust teha. Kõige pikemal distantsil tuli läbida lausa 100 km.Hiiumaal on kestvusratsutamisega tegeletud juba üle 20 aasta ja peetud ka meistrivõistlusi nii noortele kui seenioridele. Sel aastal oli Koidma talli lähistele rajatud ajutises võistluskeskuses esimest korda kavas ka rahvusvahelisel tasemel FEI võistlusklass CEI1* 100 km. Kuna Eestis rahvusvahelise atesteeringuga kohtunikke ja veterinaare napib, olid sel võistlusel ametnikke ka Leedust, Soomest ja Rootsist. Korraldajateks Eesti Ratsaspordi liidu klubid Pinifer Endurance Team MTÜ ja Kassari Ratsamatkad MTÜ.Kestvusratsutamise võistlusi viiakse läbi kuni 160 km distantsidel, mis tuleb läbida ühe päeva jooksul. Pikematele distantsidele pääsemiseks on kvalifikatsioonisüsteem, mis nõuab nii hobuselt kui ratsanikult eelnevaid edukaid tulemusi lühematel radadel. Sel spordialal ei piisa üksnes kiirusest ja vastupidavusest. Ratsanikult nõuab see ala head hobusetundmist ja oskust kaarti lugeda. Kuigi rajad on märgistatud enamasti lipukeste ja nooltega, on ratsanikul vaja arvestada oma hobuse tugevamate ja nõrgemate külgedega erinevatel maastikel ning tempo tuleb valida nii, et hobust maksimaalselt säästa samal ajal liigselt aega kaotamata. Võistlus koosneb mitmest ringist. Näiteks 100 km sõitjatel on vaja sõita kolm ringi. Iga ringi järel on ette nähtud puhkepaus ja hobune tuleb ette antud aja jooksul esitleda veterinaaridele, kes kontrollivad looma tervislikku seisundit. Võistlust jätkata lubatakse ainult neil, kes eelnevast ringist piisavalt taastunud. Uuele ringile starditakse mitte vahefinišisse jõudmise järjekorras, vaid vastavalt veterinaarkontrolli läbimise järjekorrale. Alles viimase ringi finišijärjekord määrab võitja, kuid ka siis ei saa hõisata enne, kui veterinaarid on otsuse teinud hobuse tervisliku olukorra kohta. Nimelt peab kestvusratsutamise filosoofia kohaselt olema võistluse lõpetanud hobuse seisund nii hea, et ta võiks ka võistlust jätkata. Eraldi antakse veel hinnang hobuse seisundi kvaliteedile – kõige tähtsam on hobuse heaolu.Hiiumaa võistluse rajad olid sedavõrd head, et veterinaaridel ei tulnud ühegi võistluspaari teekonda katkestada. Kaks ratsanikku otsustasid ise lõpunisõitmisest loobuda.Eesti meistriks seenioride ja ka rahvusvahelises arvestuses tuli Kairit Järv hobusel Dinoso De Draclin, kes läbis raja keskmise kiirusega 18,46 km/h.Meistrivõistluste teise koha saavutas Albert Karmov hobusel Iwan Celtic Warrior (18,20 km/h). Kolmandale medalikohale sõitsid ennast Brenda Prants ja hobune Assman (18,18 km/h). Brenda ja Assmann said kirja ka rahvusvahelise arvestuse teise koha. Kolmas paar rahvusvahelises arvestuses oli Eveli Pärna ja hobune Nafisa (18,18 km/h).Harrastajad pandi proovile 60 km pikkusel rajal. Võitjapaariks Sanna Podekrat hobusel Lootus, (17,63 km/h). Teisele kohale jõudis Kelly Uluots hobusel Oofy (16,81 km/h), kolmandaks tulid Mariliis Parve ja hobune Suzy (16,81 km/h).Noorhobuste tšempionaadil tuli kuueaastastel hobustel läbida 80 km, viieaastastel 50 km ning neljaaastastel 36 km. Noorhobuste tšempionid selguvad pisut teistsuguse süsteemi järgi kui teistes võistlusklassides ning neile jagavad lisaks võistlussõidule punkte veterinaarid vastavalt hobuse liikumisele ja tervislikele näitajatele.Kuueaastaste hobuste arvestuses osales ainult üks võistluspaar – Triine Lippe hobusel Maestro Kassari said tublisti tulemuse kirja.Viieaastaste hobuste arvestuses saavutas parima tulemuse Margaret Peremees hobusega El Sahir Jr, teisele kohale tulid Hanna Laura Leesme hobusega Maherah ning kolmandaks Iti Tikk hobusel Hindenburg Kassari.Neljaaastaste hobuste võitjaks tulid Sofia Mikhaylova hobusega Hyperion, teisele kohale Angela Sarapuu hobusega Clara ning kolmandale kohale Niko Nurmi hobusel Eksten.Hiiumaa võistlusrajad ning loodus said osalejailt palju kiita ning nii mõnigi küsis juba kohapeal, et kas järgmisel aastal saab siia uuesti võistlema tulla.Loomulikult ei saa ükski võistlus toimuda ilma korraldajate, osalejate ega toetajateta. Siinkohal suur tänu kõigile, kes selle võimalikuks tegid!

TUULI REEDE

MTÜ Kassari Ratsamatkad