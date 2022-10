Rahvaloendus Hiiumaal: pidurduv keskmise vanuse tõus ja palju doktoreid

Illustratsioon Valdek Alber

RAUL VINNI

2021. aasta rahvaloendus tõestab, et Hiiumaa rahvastikus annab rohkem tooni vananemine, kuid samas joonistab ka pildi mõnusast elukeskkonnast.

Statistikaamet annab peamised andmed kolme viimase rahvaloenduse võrdlusena, millest viimased andmed laekusid 2021. aasta viimase päeva seisuga. Kindlasti peab arvestama paari asjaoluga, mis võiva segadust tekitada. 2022 on olnud rahvastiku osas väga muutev ning rahvaloendus arvestab elanike arvu veidi teisiti kui igapäevane registripõhine arvestus. Näiteks Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja märkis viimasel vallavolikogu koosolekul praeguseks rahvaarvuks pea 1500 inimest rohkem, kui 2021. aasta seisuga rahvaloendus Hiiumaale määras. See oleks ju suur tõus, kuid vahe tuleb sellest, et rahvaloendusel prooviti erinevatest registritest saadud andmete järgi lähtuda ikkagi inimese võimalikust tegelikust elukohast.

Ülendi küla õitseb

Rahvaloendusest selgub, et 10 000 elanikku Hiiumaale on üsna kauge eesmärk. Üle-eelmisel rahvaloendusel 2000. aastal, oli see piir veel täis, kuid järgmise 11 aastaga toimus drastiline langus. Hea uudis on aga see, et järgmise kümne aastaga on Hiiumaale 15 inimest juurde tulnud. Rahvaarv on olnud siis vastavalt 2000. aastal 10 439, 2011.

aastal 8482 ning möödunud aasta lõpu seisuga 8497. Kindlasti on nüüdseks rahvaarv juba veidi kasvanud. Tegemist on registrijärgsete Hiiu maakonna elanikega, kes kindlasti kõik igapäevaselt Hiiumaal. Mehi ja naisi on Hiiumaal pea võrdselt, vastavalt 49 ja 51 protsenti.

Enamikus Hiiumaa 185 asulast on rahvaarv 21 aasta jooksul kukkunud. Kärdlas 723 elaniku võrra, Käinas 182, Kõrgessaares 172. Nendes asulates pole kukkumine elanike üldarvu silmas pidades eriti suur, kuid näiteks Suuremõisas on 321 pealt 208 peale, mis teeb rohkem kui kolmandiku suuruse vähenemise. Teisalt on mõned külad jällegi õitsele löönud: Hausmas on elanike arv kasvanud 34 pealt 57 peale, Luidjal on samad näitajad 32 ja 51, Kalanas 14 ja 30. Eriti hakkab silma Ülendi küla, kus rahvaarv on neljakordistunud, kasvades nelja elaniku pealt 17 juurde.

Vananemine väheneb

Kogu Eesti võrdluses on Hiiumaal kõige kurvemad seisud keskmise vanusega, mis 45,9 aastaga on kõrgeim. Eesti keskmine on 42,2. Kusjuures 2000. aasta rahvaloendusel olid need vanused mõlemad 37 aasta peal. Hiiumaa inimesed on vananemise näitajaga (8,9 aastat) muust Eestist kõvasti ees. Idavirulastel on järgmisena olnud 21 aasta muutus 7,1 ja Eestis siis vaid neli aastat. Tõsi, viimase kümne aastaga on keskmise vanuse suurenemine Hiiumaal veidi peatunud. 2011 rahvaloendusel oli keskmise vanuse kasv olnud koguni 5,8 aastat.

Naised on Hiiumaal meestest kõvasti vanemad, edestades neid kuue aastaga. Vanused on vastavalt siis meestel 42,8 ja naistel 48,8.

Enim eestlasi

Kõige suurema eestlaste osakaalu osas rahvastikust on Hiiumaa jätkuvalt Eestis esimene. Siinne 98% edestab küll vaid 0,1 protsendiga Saare maakonda. Riigi keskmine on 67% ja vähimana Ida-Virumaal vaid 18%. See näitaja on üks nendest, mis annab aimu, kui suured käärid on väikeses Eestis. Lisaks eestlastele elab Hiiumaal enim vene ja soome rahvusest inimesi. Eestlaste suure osakaalu kõrval on väga suur ka Eesti kodakondsusega inimeste arv, mis koguni 98,9%. Eestis on sama näitaja 85 ja Ida-Virumaal 57.

Rahvastiku paiknemise statistika näitab ka seda, et pool Hiiumaa elanikkonnast on koondunud nelja asulasse. Kärdla, Käina, Kõrgessaare ja siis valikuliselt kas Suuremõisa, Emmaste või Lõpe. Vähemalt üks protsent maakonna elanikest elab 27 asulas, mujal on osakaal nulli ja komakohaga. Üheksa Hiiumaa küla on sellised, kus ei ela ühtegi inimest.

Registrite järgi vaadatakse ka seda, millistes tingimustes Eestis elatakse. Hiiumaal elab enamus inimesi (5370) eramajades ning vähemalt kahe korteriga korter­majas 2963 inimest. Lisaks elatakse ka ühiseluruumides. Kodutuid Hiiumaal ametlikult ei ole.

Elukoha valik on aga risti vastupidine Eesti näitajatele, kus tooni annavad suured magalarajoonid ning seetõttu on kortermajades elavate inimeste arv kaks ja pool korda suurem eramajade elanikest. Sellest tuleneb ka asjaolu, et kõige enam (15,8%) on Hiiumaal elu­ruume vahemikus 80–99 ruutmeetrit, Eestis aga 60–69, mis ongi just paneelmaja keskmise korteri suurus. Alla 30 ruutmeetriseid elamispindu on Hiiumaal 1,6% ja üle 150 ruutmeetriseid 9,1%.

Hiiumaa paistab silma ka asjaoluga, et eluruumid on üsna ammu ehitatud. Kui Eestis on enamus elu­ruumidest kerkinud aastatel 1971–1990, mil ehitati magalarajoone, siis Hiiumaal on 23% eluruumidest valminud küll aastatel 1981–1990, kuid aastatel 1919–1945 valmisid 20% ja varem kui 1919. aastal koguni 15% eluruumidest.

Tehnoloogilisest seisukohast vaadates saab taas aimu, et Hiiumaal elatakse peamiselt maal, kus linnale omased mugavused ei pruugi alati olla iseenesest­mõistetavad. Nii on 16% asustatud eluruumidest ilma veevarustuseta, samapalju ka ilma pesemis­võimaluseta. 21% eluruume on ka ilma tualettruumita. Eestis on see näitaja vastavalt 8%.

Teadlaste saar

Nendes eluruumides elavas leibkonnas on Hiiumaal keskmiselt 2,16 inimest. Alla 18-aastaste lastega leibkondi on vaid 19%. Eestis on leibkonna keskmiseks suuruseks 2,35 inimest ning alaealiste lastega on neist 27%.

Kuigi lastega leibkondade arv ei ole väga suur, siis Hiiumaa naised on sünnitamise osas Eestis esirinnas. Keskmiselt 1,85 lapsega naise kohta edestatakse Eesti keskmist (1,55) ning ollakse Jõgeva ja Järvamaa järel kolmandal kohal. Kusjuures Hiiumaal on ka omajagu naisi, kelle sünnitatud laste arv erineb mäekõrguselt keskmisest. Näiteks rohkem kui kuus last on sünnitanud 30 Hiiumaa naist, seitsme lapsega on maha saanud üheksa naist. Kaheksa lapse emasid on kolm. Üks naine on sünnitanud üheksa last ning vähemalt 10 lapse ema on ka üks naine.

Rahvastiku puhul uuritakse loendusel ka haridustaset. Hiiumaal on enamus (44,6%) kesk- või kutseharidusega. Rohkem kõrgharidusega ja vähem vaid põhiharidusega inimesi on naiste seas. Eesti kontekstis tõuseb Hiiumaa esile doktorikraadiga elanike osas, keda on 30. Naisi 20 ja mehi 10. Iseenesest pole küll suur number, kuid kui arvestada seda elanike arvu kohta, siis on Hiiumaal üks doktor 120 inimese kohta, mis annab Eestis Tartu maakonna järel teise koha. Arvestades, et Tartus asub ülikool ja mängib teiste reeglite järgi, võib Hiiumaa esikoha ja teadlaste saare tiitli täitsa vabalt endale arvata. Eelmisel aastal esmakordselt kombineeritud meetodil läbi viidud rahvaloenduse andmete avaldamisel on Statistikaamet praeguseks avalikkusega jaganud registripõhiselt kogutud andmeid. Ankeetküsitluse tulemusena saadud info avaldamisega alustatakse novembris.