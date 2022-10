Puud jäävad metsa! Kõpu poolsaare metsad andsid äriidee

RENEE ALTROV

MARIS HELLRAND

Kristjan Lepik sattus Hiiumaale paarkümmend aastat tagasi, kui ta isa siia suvekodu rajas. Nüüdseks on selgunud, et just Kõpu poolsaar on paljurännanud ettevõtja jaoks see „õige koht“.

„Kõpu metsades kõndides on tulnud parimad ideed ja vastused küsimustele, mis mind on vaevanud,“ ütleb Lepik. Sealsamas sündis ka tema uusima ettevõtte, Arbonics’i idee.

„Ühel kevadel läksin Hiiumaale ja oma tavalisi radu kõndides nägin, et mu randa mineku tee juures oli ilus vana mets täiesti maha võetud, suures ulatuses. See pind nägi kõik väga traagiline välja. Mul oli pool päeva füüsiliselt paha olla, olin sellest väga häiritud. Vaatasin järgi, et see oli riigimets. Mulle tundus, et see ei ole loogiline. Et seda metsa ei olnud vaja maha võtta, et ta võis olla küll raieküps, aga ta elas oma elu. Ja siis mõtlesin et okei, mina kui inimene kõnnin mööda metsa, nõuan, et siin oleks mets sellepärast, et mulle meeldib metsas käia. See on inimesena üsna egoistlik mõte. Mu järgmine küsimus oli: aga mis on õige? Unustame korraks inimesed – mis oleks metsa jaoks õige, mis oleks planeedi jaoks õige, mis oleks Hiiumaa jaoks õige?“

Lepik on ehitanud erinevaid ettevõtteid ja otsib vastuseid majandussüsteemist. Ta hakkas analüüsima metsa olemust ja otsima viise, kuidas metsa säilitades selle omanikele ikkagi majanduslikku lisaväärtust pakkuda. „Metsa omanik saab tulu täna ainult puidu eest. Kas tema mets loob väärtust sellega, et ta kasvades süsinikku seob? Jah. Kas metsaomanik raha saab? Ei saa. Kas mets loob väärtust ühiskonnale oma ökosüsteemi lahendustega? Sellega, et ta pakub kasvõi paljudele putukatele ja loomadele elukohta ja kaitset? Kas saab metsaomanik sellest tulu? Ei saa. Tuleb lendorav metsaomaniku krundile ja kõik, mis ta saab, on ports piiranguid. Tegelikult lendorav või ükskõik mis muu haruldane liik näitab, et sul on väga hea kvaliteediga mets. Me oleme täiesti valesti motiveerinud metsaomanikku,“ selgitab Lepik.

Kuigi Lepiku side Kõpu metsadega on emotsionaalne, siis majandus­inimesena „jookseb mingi ratsionaalsus kogu aeg tuppa“, ehk ta küsis endalt, kuidas see võiks majanduslikult toimida, et mets raiumata jätta. „Analüüsides ja uurides mõistsin uut majandusmudelit, mis on väga kiiresti süsiniku ümber arenenud. Sinna on tekkinud reaalne turg ja ettevõtted on valmis oma süsiniku jalajälje katmist ise korvama.“ See ongi Arbonics’i esimene toode – oma süsinikujalajälje korvamiseks saavad ettevõtted maksta maaomanikule, kes metsa kasvatab.

Süsiniku sidumine üksi ei ole mõistagi metsa ainus ja olulisim roll planeedi tervise seisukohast. Aga Lepiku sõnul on süsinik tänaseks kujunenud justkui brändiks, mis on turu loogika järgi arusaadav – nii ostjad kui müüjad mõistavad seda. Järgmine samm on ka metsa elurikkusest sarnane toode kujundada. Lepik arvab, et seegi turg võib lähiaastatel kiiresti areneda: „Mina arvan, et tulevik läheb sinna, et omanikul on kolm võimalikku tululiiki metsast: puit, süsinik, elurikkus. Siis saab metsa­omanik olla lõpuni ratsionaalne. Viie aasta pärast saab metsaomanik kõikidest nendest kolmest liigist tulu võtta ja ise valida. Täna ta tegelikult ei saa valida. Meie oma süsinikutootega oleme üks esimesi, kes seda pakub. Aga elurikkusega juba täna arvestame näiteks istutamisel. See on meie jaoks vähemalt sama tähtis, sest me arvame, et turg jõuab sinna.“

Kuidas Hiiumaa metsaomanik saaks siis niimoodi oma metsast tulu, et ta seda ei raiu. Mis ta peaks tegema?

„Meil on täna kahte moodi lahendused. Üks on see, et ta istutab uue metsa – see on kõige lihtsam ja kõige kergemini tõestatav toode. Aga tõsi, neid maid on piiratult, kuhu saab istutada. Minu selge nägemus on, et planeet vajab rohkem puid ja metsa. Sellega me saame kliima soojenemist peatada. Lihtsalt me peame vaatama, et me ei istutaks kohta, kus on hea põllumaa, kus tegelikult midagi muud kasvatada. Suurem küsimus on see, kuidas käituda olemasoleva metsa puhul teistmoodi, kuidas minna üle püsivamale metsamajandusele. Selle jaoks on meil teine toode, mis on keerulisem ja praegu pilootfaasis. Me alustasime 15. septembril ja ootasime, et meile võib-olla tuleb mõni maaomanik, kellele see asi võiks huvitav olla. Aga see huvi on seni juba palju kordi suurem, kui me ootasime.“

Kas sul on mõne Hiiumaa metsaomanikuga ka juba juttu olnud?

„Jah, päris mitme hiidlasega oleme rääkinud. See on juba selles mõttes veel parem, et kui räägin kellegagi Hiiumaal tema metsast, siis vaatan, et kas ma olen seal juba käinud. Kui

seal kandis ei ole, siis järgmine kord lähen jalutan läbi. Sadu metsa­omanikke on meiega ühendust võtnud ja mulle tundub see väga selge tõend, et me vajutasime mingile õigele punktile ühiskonnas. Mis on eriti huvitav, on see, et mitmed maaomanikud ütlevad meile, et nad nagunii ei taha raiuda või ei taha lageraiet teha oma maatükil, aga kui te midagigi mulle maksate, olen rõõmus. Ja me saame tegelikult maksta juba päris oluliselt, mitte ainult „midagi“. Ma ei teagi, mis selle kõigega veel teha, võib-olla peame tegema Hiiumaa moodsate metsaomanike klubi.“

Arbonics kavatseb kiirete sammudega laieneda Eestist kõigepealt Soome ja Lätti, siis juba üle Euroopa järgmistesse riikidesse. Süsiniku­krediit võib (üle)järgmise sammuna ulatuda ka puidust toodetesse, usub Lepik: „Käisin Tallinna vanalinnas

ühes restoranis, vaatasin seda puittala laes ja mõtlesin, et see on 300–400

aastat vana – keegi on salvestanud süsiniku sinna nii pikaks ajaks, teinud sellega planeedi jaoks väga kasuliku tegevuse. Mina arvan, et mingis osas jääme puitu kui toorainet alati raiuma. Küsimus on, mida sa teed selle puiduga. Kui meil see areng õnnestub, siis me saame ka selle ära teha, et kui puidutööstur paneb selle puidu puittootesse, siis ka tema saab süsinikukrediiti. Miks meil ei võiks näiteks olla rohkem puitmaju? Kui sa sinna majasse selle süsiniku salvestad, siis teed planeedile kasu ja kasutad kohalikku toorainet. See osa puidust, mis täna läheb põletamisele ja palgina väljaviimisele, on minu jaoks täiesti masendav. Kui me suudame tuua kaasa, et puidutöötleja saab ka süsinikutoetust, siis see, kes põletab, maksab puidu eest rohkem. Majanduslik motivatsioon muudab inimeste käitumist.“