Punane hiir ja teisi jutte

Ekraanikuva “Teistsugunegi

elab meie keskel.Meist erinev kordheas, kord halvas ta…”

Niisuguste luuleridadega alustab Ave Alavainu oma 2013. aastal kirjutatud ja postuumselt ilmunud muinasjuturaamatut.

Tänavu aprillis surnud luuletaja matuseid ei peetud, selle asemel oli suvel keskuse Ave Vita! aias mälestus­pidu. Jah, just pidu. Ja Ave 80. sünniaastapäeva tähistasime nüüd, 4. oktoobril järjekordse peoga, seekord kandis see nime “Elagu elu” ja toimus Kärdla kultuurikeskuses.

Ave kohalolu sel peol tunnetasid paljud. Ka tema tütar Kata-Riina Luide, kes tuli avasõnadeks lavale koos oma tütrega ja rääkis oma emast. Kata-Riina ütles, et tema ema armastas inimesi, armastas hiidlasi ja tema sünniaastapäevaks korraldatud kontsert on tänuks hiidlastele, kes Ave enda kogukonda vastu võtsid ja tal elada aitasid. Tugev kogukond ja ilusad inimesed, ütles Kata-Riina.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ja Kärdla osavalla vanem Aivar Viidik maalisid kuulajaile Avest kaks täiesti erinevat pilti, mis kokku ehk annavadki terviku.

Hergo Tasuja luges ette valla aukodaniku, Ave Alavainu mõtlikuvõitu luuletuse ning nimetas tema loomingut surematuks. Kuigi Avet ennast füüsilisel kujul enam ei ole, on ta jätkuvalt meie seas, alati on, lõpetas Tasuja filosoofilisel noodil.

Aivar Viidik aga ütles, et Ave oli üks paras frukt – korraga nii magus, piprane kui soolane. Ja suhted temaga olid erinevad – kord kuulutas Ave enda Aivari vaimseks emaks, teine­kord jahenesid suhted pikemaks ajaks. Viidik tõdes, et Ave oli ka üks “paras direktor” ja meenutas Ave eelmist juubelisünnipäeva, mille Ave pidas maha sealsamas kultuuri­keskuses ja aasta enne 70. sünnipäeva, sest kartis, et ta nii kaua välja ei veagi. “Et oleks peetud,” kommenteeris Viidik. Ave liikumisvõime oli tollal väga kehv ja ise ta juubelipeol osaleda ei saanud, aga sellest hoolimata tegi “kontrollkäigu” ikkagi ära: “Veeres uksest sisse, vaatas, kas kõik, kes peavad kohal olema, on kohal, ja kas kõik, kes peavad olema laval, on laval. Ja veeres jälle minema.”

Pika ja mitmekesise kontserdi andsid Ave sõbrad muusikud ja peo lõpupoole esitles Ilona Gurjanova Ave värsket raamatut “Muinasjutt punasest hiirest”. Selle avaldamise kohta ütles juba haiglas olnud luuletaja vaid ühe sõna “Postuumselt…” ja oli järgmisel päeval läinud. Kusagile. Enam ei saagi küsida, kes on selle punase hiire prototüüp…

HARDA ROOSNA