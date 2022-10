Pühalepa tornikiiver valmib Saaremaal

Raul Vinni

Täpselt nii huvitav lugu ongi, nagu Saarte Hääl neljapäeval kirjutas, et saarlased ehitavad hiidlastele kirikutorni. Pühalepa kirik saab uue vasest kirikutorni ja OÜ Rändmeister ehitab Kuressaare lähistel Tori linnaosas sellele puidust kandekonstruktsiooni. Kui puitsõrestik ja puidutapid valmis saavad, võetakse see tükkideks lahti ja toimetatakse Hiiumaale.Rändmeistri juhatuse liige Juhan Kilumets ütles, et maa peal on uut torni lihtsam ehitada kui torni kivijala kohal, kus ilmaolud seda takistavad. Põhjus, miks torni just Saaremaal ehitatakse, on lihtne – puusepad elavad seal.Saarlaste tähelepanu köitsid suured tellingud tee ääres Kuressaarest Nasva poole minema hakates. Need on ümbritsetud kilega ja selle all valmibki torni kandekonstruktsioon.Pühalepa koguduse õpetaja Triin Simsoni sõnul peaks tornitööde esimene etapp ehk puidust konstruktsioon valmima 31. jaanuariks. Seni on riik kultuuriministeeriumi kaudu toetanud ehitust 250 000 euroga. Kuna vana torni lammutus ja uue torni paigaldamine selle eelarve sisse ei mahu, ootab kogudus uue aasta alguses tööde lõpetamiseks riigipoolse rahastuse jätkumist.

Piret Eesmaa