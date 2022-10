Publik valis lemmikuks Hiiumaa Taku

Eesti hobuse täkkude aastanäitusel osales seitse Hiiumaa hobust, kellest üks, Taku, valiti publiku lemmikuks.Võistluse sekretär Hanna Trei­kelder ütles, et eelnevatel aastatel on esitletud vaid kolme-nelja Hiiumaa hobusekasvatajate hobust.Aastanäituse kataloogis on kirjas kaks Priidu Ratniku ettevõtte OÜ Hiiu Küülik täkku, Lorenzo ja Larry, neist viimane on 4000 euroga müügis.Priidu Ratniku teine ettevõte OÜ Alliksaare esitles täkkusid Leek, kes on 4000 euro eest saadaval, ja Ruubel, keda kasvatab Helin Kurisoo.Linda ja Koit Tiku Ristitee talu viis aastanäitusele täku Romulus. Maris Suusteri OÜ Soo- Oru Horses näitas Taku nimelist täkku. Siret Põllu esitles täkku Ruuter, keda kasvatab Maarika Vahter.Hanna Treikelder ütles, et aastanäitusel tutvutati eesti tõugu hobuse kasvatajatele erinevaid eesti tõugu täkke. Hinnatakse nende tüüpi, keha, jalgu, sammu, traavi, galoppi, hüpet ja üldmuljet. Kohtunike hinnetest võetakse hinnete keskmine ja saadakse punktide summa, mille alusel saab nad pingeritta järjestada. Kuna protokoll oli pühapäeva õhtul veel pooleli, kommenteeris Treikelder tulemust nii: “Võiks öelda, et kvaliteeti oli küll – pingerida oli suhteliselt väikeste punktivahedega.”Päeva parimaks täkuks valiti kõrb Vürts, kelle kasvatajaks ja omanikuks Tihuse Hobuturismi talu ning esitlejaks Reedik Kivisoo.Publiku lemmikuks valiti hele­kollase värvusega täkk Taku, kelle kasvatajaks on Priit Tasane, omani­kuks OÜ Soo-Oru Horses ning esitlejaks Helisa Tartu.Parima kasvataja auhind läks Maarika Vahterile, kelle kasvatatud on täkud Ruuter ja Tugrik.