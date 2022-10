Pere kolis Hiiumaale, lapsele lasteaias kohta pole

Pühalepa ja Kärdla lasteaedades pole vabu kohti ja seetõttu peab Partsis elav ja Kärdlas tööl käiv lapsevanem lapse lasteaeda viimiseks sõitma iga päev 80 kilomeetrit.

Sälli Hinrikus kolis Hiiumaale augustis. Maja­ostuga samal, äärmisel juhul järgmisel päeval, registreeris ta lapse kohe Palade lasteaeda järjekorda ja sai sealt info, et tema viieaastane poeg Rasmus Brandon on järjekorras kaheksandal kohal. Järgmisel aastal läheb sealt kooli 11 last, seega tulevast sügisest on poisil lasteaiakoht olemas. See on hea. Aga mida teha selle vahepealse aastaga?

„Oleme seni last tööle kaasa võtnud,“ räägib Sälli, kes töötab Päästeametis ulatusliku evakuatsiooni nõunikuna. Elukaaslane Rene on tegevteenistuja Kaitseliidus. Mõlemad saavad tööd teha distantsilt. Seni on tööandjad väga tolerantsed olnud, ent viieaastasele lapsele pole kriiside ja sõjateemalistel koosolekutel viibimine tegelikult kohane. Ka on lasteaia keskkond arendavam ja kasulikum, kui ema kabinetis Legodega mängimine või lausa lihtsalt multikate vaatamine. „Tahaksin, et ta saaks joonistada, laulda, võimelda, omavanustega suhelda,“ ütleb Sälli.

Nii arvab ka üks teine ema Helen, kes veel ei ole Hiiumaale kolinud, kuid keda uudis lasteaiakohtade puudusest ehmatas ja pani kahtlema oma juba peaaegu täiesti tehtud otsuses Hiiumaale kolida. „Oleme just ehitusluba saamas!“ ütleb ta. Kahe pangalaenuga ei saa nad endale lubada olukorda, kus laps ei käi lasteaias ja üks vanematest peab temaga kodus olema. „Pealegi, tahaks, et ta tegeleks päeval arendavate tegevustega!“

Kohti on, aga lasteaed kaugel

Omavalitsustel on kohustus tagada alates 1,5aastastele lastele lasteaia- või hoiukoht, kui vanemad seda soovivad. Hiiumaa valla piires leidub vabade kohtadega lasteaedasid küll. Vaba ruumi on Käina, Kõrgessaare ja Emmaste lasteaedades. Sälli elukohast jäävad need vastavalt ligi 20, 40 ja 30 kilomeetri kaugusele. Kuna tema töökoht on Kärdlas, tunduks neist kolmest kõige mõistlikum Kõrgessaare Vigri lasteaed, kuhu Kärdlast on 19 kilomeetrit. See tähendaks iga päev ligi 80-kilomeetrist lisasõitu. Ajakulu veel juurde.

„Võiksin sellega leppida, kui teaksin, et aasta pärast saan lapse panna kodulähedasse lasteaeda, kus ta on koos oma kogukonna lastega, kellega koos läheb hiljem ka kooli,“ ütleb Sälli, sest praegune vallavolikogu määrus ei võimalda lapsel ühes lasteaias järjekorras olla, kui ta võtab vastu koha mõnes teises.

Kohtusse minemine pole lahendus

Lasteaiakohtade puudusega kodulähedases lasteaias maadlevad lapsevanemad ka mujal Eestis. Mitmed on omavalitsuse ka kohtusse kaevanud ja võitnud. „Kohtulahendeid vaadates usun, et võidaksin ka mina, aga ma ei näe selles lahendust,“ ütleb Sälli. Esiteks võtaks kohtus käimine tohutult aega, kulutaks mõttetult raha ja laps käiks ikka tööl kaasas. Esmase ja kõige lihtsama lahendusena näeb ta määruse muutmist selliselt, et laps võiks Kõrgessaare lasteaias käia, kuni Paladele kohta ootab. Seda on ta kirja­vahetuses Hiiumaa vallavanema Hergo Tasujaga

ka maininud ning 16. oktoobril saanud oma ettepanekule vastuse: „Selle korra muudatuse saame teha. Palusin haridusspetsialistidel see ette võtta.“ Määruse muutmine on 2. novembri vallavalitsuse istungi päevakorras. Tasuja lisab, et tegelikult võib Sälli nüüd Rasmus Brandoni juba kohe Kõrgessaare lasteaeda viia ega pea muudatuse jõustumist ära ootama.

Veel lahendusi

Sälli on hakkamist täis ja usub, et kogukonnana oleks võimalik lahenduste loomisel veel rohkem ära teha ja leida konteinerlasteaia jaoks vajalik raha. Konteinerlasteaia mõtet on vallavalitsus tõepoolest kaalunud. See oleks muuhulgas teisaldatav vastavalt sellele, millises piirkonnas lasteaiakohtade puudus tekib. Minevikus on see mure kimbutanud erinevaid Hiiumaa piirkondi, praegu valitseb Pühalepa ja Kärdla lasteaedades.

Tasuja ütleb, et päris nii lihtne see konteineri liigutamine siiski ei ole, et lihtsalt sõidad käruga ühest kohast teise. Seda peab saama olemasoleva lasteaiahoonega liita, selleks tuleb rajada kommunikatsioonid. „Räägime enam kui viiekümnest tuhandest eurost,“ ütleb ta. Ja neid investeeringuid ei ole näiteks Kärdlas mõistlik teha, kui seal ammuoodatud päris uus lasteaed tuleb teise koha peale kui praegu.

Vald on valmis kaasa mõtlema

Kärdla uue lasteaiahoone ehitamine on vallavanema sõnul edasi lükkunud spordikeskuse ja uue koolimaja ehituse tõttu. Praegu on eesmärk see siiski 2024. aastaks valmis saada. „Koos Käina kultuurikeskuse renoveerimisega ongi Kärdla lasteaia ehitus järgmine suur projekt, mille vald on plaaninud ette võtta,“ ütleb ta. Seni aga ollakse valmis kaasa mõtlema ja toetama eraalgastuslikke lasteaia- või hoiuteenuse pakkujaid, sarnaselt Kõpu Vabakooliga, mis sündis kogukondlikust algatusest ja mida vald toetab senini. Samuti on plaanis tõsta eralasteaias käiva Hiiumaa lapse toetust 275 euroni kuus (praegu 175). Viimane eelnõu on volikogus teisel lugemisel. „Vabakool Kõpus näitab, et eraasutuse loomine on keeruline ja energiakulukas, aga kui on hakkajad eestvedajad, siis vald tuleb kaasa ning saadakse edukalt hakkama,“ kinnitab ta.

Valla arengukava sihiks on saada Hiiumaale 10 000 püsielanikku. Praegu oleme sellest umbes 150 inimese kaugusel. Sälli on Hiiumaal sündinud ja koolis käinud, kuid juba lapsena siit ära läinud. Nüüd kolis ta elukaaslasega Hiiumaale, sest iga aastaga hakkas neile siin järjest rohkem meeldima. „Kammisime sadamas praami oodates kinnisvarakuulutusi,“ kirjeldab ta. Siia kolimise juures tundus kõige suurem mure töökoha leidmine. Seal aga tuli koroona appi, mis kaugtöö nii igapäevaseks muutis, et mõlemad said oma Tallinna töökoha siia tuua. „Kinnisvara leidsime, töökohad saime,“ ütleb Sälli. „Mõtlesime, et sellega on kõige raskem osa ületatud, aga nüüd see…“ ütleb ta kurvalt. Ja rõhutab: „Kõige rohkem kahju oleks mul sellest, kui peaksime selle lasteaia asja pärast Hiiumaalt jälle ära minema.

LASTEAEDADE TÄITUVUS HIIUMAAL

Emmaste Lasteaed: Hetkel 16 vaba kohta, avaldustega on kaetud 6 kohta

Käina Lasteaed Tirtspõnni: Hetkel 12 vaba kohta, avaldustega on kaetud 10 kohta

Kärdla Lasteaed: hetkel 2 vaba kohta, mis on avaldustega kaetud, lisaks on ootejärjekorras

6 last

Palade Lasteaed: vabu kohti ei ole, ootejärjekorras on 21 last

Suuremõisa Lasteaed-Põhikool: vabu kohti ei ole, ootejärjekorras on 8 last

Lasteaed Vigri: 13 vaba kohta, avaldustega on kaetud 4 kohta

ALLIKAS: Väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemist,

haridusspetsialist Ivi Remmelg.

Võimalik on küsida koduse lapse toetust

Koduse lapse toetus on valla eelarvest makstav sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetust saavad küsida 1,5- kuni 3aastase lapse vanemad, kes on lasteaiakoha saamiseks esitanud avalduse ning lapsele ei ole pakkuda kohta. Toetuse suurus on 180 eurot.