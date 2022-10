Päästeteenistuse medali sai Martin Kõmmus

Rasmus Kooskora

Kärdla päästekomando komandopealik Martin Kõmmus võttis septembri viimasel päeval vastu pääste­teenistuse medali. Töös motiveerib teda kõige rohkem see, et kunagi ei tea, mis homme juhtub.

KATRIN KIVIVUORI

„Eks enamik elumajapõlenguid ole meie jaoks juba suured sündmused,“ ütles Kõmmus oma töö kohta. “Siis on kogu tehnika kaasatud ja lisaressursse peame ootama mandrilt,“ lisas ta. Hiiumaa väiksus ja ressursipuudus ongi põhilised kitsaskohad.

Igapäevatöös on tema ülesanne koostada päästekomando teenistujate töögraafik, puhkuste ajakava ja tööajaarvestuse tabel. Lisaks peab ta olema valmis osalema pääste­töödel, tagama logistilise toe ning, kui sündmus vajab suuremate jõududega reageerimist, mehi ka erakorraliselt kodust välja kutsuma.

Samuti tuleb hea seista pääste­autode korrashoiu eest – ükski pääste­komando pole ju pääste­komando ilma suurte päästeautodeta. Autosid on Kärdlas kolm, neist kaks põhiautot ja üks paakauto. Lisaks kuuluvad tehnika hulka jett, ATV ja alates oktoobrist ka droon. „Kõik need asjad hooldame ja korrastame koos meeskonnaga,“ rääkis ta. Lisaks tuleb Kõmmusel vahetust lõpetav meeskond koju saata ja alustav vastu võtta ning päeva jooksul tekkinud muredele lahendused leida.

Meeskond on super

Martin peab end juhina kaasavaks ja õiglaseks. „Püüan oma käitumises juhinduda eesti vanasõnast: kuidas küla koerale, nõnda koer külale.“ Ta lisas, et igal tegevusel peab olema põhjendus, kui seda pole, siis ei ole ka mõtet sellega tegeleda.

Oma inimesi hindas ta kõrgelt: „Meeskond on mul super, kõik on sõbralikud ja õhkkond rahulik.“ Mehed veedavad 24h koos ja on üksteistega arvestavad ja sõbralikud. Teevad koos sporti ning pingeolukordades töötavad nagu üks mees. Spordialade valik on lai: rattasõit, triatlon, on rammumeestest pikamaajooksjaid, Mölkky fänne ja suusarajameistreid. Ühised hobid liidavad ja trenni tegema innustab ka komando jõusaal.

Valik natuke saatuse tahtel

Päästevaldkonda tööle minemise kohta ütles Kõmmus, et see juhtus natuke saatuse tahtel „Mul ei olnud pärast gümnaasiumi kindlat plaani, mida teha ja ema soovitas sisekaitse­akadeemiat.“ Seda otsust pole ta pidanud kahetsema ning on emale soovituse eest tänulik. Lisaks on ta end täiendanud Hiiumaa Ameti­koolis nii veoauto- kui ka bussijuhina.

Päästjakarjääri alustas ta 27. augustil 2011. aastal Emmaste pääste­komandos, valves käis Käinas. Kärdlasse läks üle 2012. aastal ja 2013. aas-

tal sai temast komandopealik. Sel ametikohal on ta nüüd olnud pea üheksa aastat.

Motiveerib vaheldusrikkus

Kõmmuse sõnul motiveerib teda see, et iga päev on erinev ja kunagi ei tea, mis võib ees oodata just pääste­sündmuste osas. Samuti töökoht ise ja muidugi kolleegid. “Kindlasti annab hea tunde ka see, kui saame oma inimeste – mõtlen Hiiumaa inimeste – jaoks midagi ära teha ja aidata neid, kes satuvad hätta või õnnetusse,“ ütles ta.

Tulevikuambitsioonide kohta lausus ta, et neid on, kuid vahel tuleb neis korrektiive teha. Hetkel osaleb ta vallavolikogu töös, kus on asendus­liige. „Elan seal alles sisse ja viin end teemade ja tööprotsessiga kurssi.“ Ega heaks komandopealikuks ei saa ka kohe, ütles ta. Selleks võib minna aastaid, sest kõige parem õpetaja päästetöös on kogemus.

Hiiumaa päästevõimekuse kohta arvas Kõmmus, et alati saab olla parem ja ka vastupidi. „Iga komando päästevõimekus on kõrgem, kui mehed tulevad tööle puhanud ja värskena, teades, et nende tagalas (kodus) on kõik korras,“ ütles ta veendunult. Samas on kõigil võimalus Hiiumaa päästevõimekusse panustada vabatahtlikuna.

Üle saja tunnustatu

Siseminister Lauri Läänemets ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid tunnustused üle 30. septembril. Kõik 89 aumärgi saajat on paistnud silma tugeva missioonitunde, hoolivuse ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel või neil on märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna arendamisel. Elupäästja medali sai 59 inimest, nende seas lisaks kutselistele ja vabatahtlikele päästjatele, politseinikele ning teistele päästevaldkonna töötajatele ka 14 eraisikut. Lisaks elupääste­medalitele anti üle kolm pääste­teenistuse kuldristi, 10 pääste­teenistuse hõberisti ning 17 päästeteenistuse medalit. Viimase pälvis teiste seas Martin Kõmmus.

Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast. Neid antakse üle kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ning organiseeritud tuletõrje aastapäeva ajal septembris.