Osakonnajuhataja Liina Siniveer vahetab ametit

HIIUMAA VALD

Hiiumaa valla kommunikatsiooniosakonna juhataja Liina Siniveer lahkub senisest ametist. Pühapäeval tänas ta meilitsi koostööpartnereid ja teatas, et “esmaspäeval on selleks korraks mu viimane tööpäev Hiiumaa vallavalitsuses”. Veel lisas ta, et jääb Hiiumaale ja asub kaugtööd tegema. Sel sügisel alustas Siniveer õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis personalijuhtimise erialal.Hiiumaa valla kommunikatsiooniosakonna juhataja Liina Siniveer lahkub senisest ametist. Pühapäeval tänas ta meilitsi koostööpartnereid ja teatas, et “esmaspäeval on selleks korraks mu viimane tööpäev Hiiumaa vallavalitsuses”. Veel lisas ta, et jääb Hiiumaale ja asub kaugtööd tegema. Sel sügisel alustas Siniveer õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis personalijuhtimise erialal.Tartu ülikoolis sotsiaalteadusi ja ajakirjandust õppinud Liina Siniveer asus valla avalike suhete spetsialistina tööle 2018. aasta algul, kes enne töötas paar aastat valla ennetustöö spetsialistina.Vallas asub esialgu kommunikatsiooniosakonna juhataja ülesandeid täitma Kärolyn Kivistik, teda toetab sekretär Merilin Must.Siniveer on töötanud ka Hiiu Lehes, nii korrektori kui reporterina, 2017. aastal asendas ta ajutiselt Hiiu Lehe peatoimetajat.

HARDA ROOSNA