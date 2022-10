Orienteerujate hooaeg oli täis väljakutseid

Tiina Koit

2022. aasta hooaeg on Hiiumaa Orienteerujate Klubile edukalt läbi. Elo Saue ja Mia Esta lõpetasid hooaja oma klassi Eesti parimatena. Medaleid said hiidlased ka Balti riikide meistrivõistlustelt.

Hiiumaa Orienteerujate Klubi juhatuse liige Eda Tärk ütles hooajale tagasi vaadates, et see oli edukas. Suurima väljakutsena tõi ta välja vabariikliku Jüriööjooksu korraldamise Kärdlas pärast neljakümne ühe aastast pausi. See oli järjekorras 61. ja sama numbrit kandsid ka Hiiumaa karikavõistlused, mis toimusid sedakorda Ristnas ja kus osales 129 sportlast üle Eesti ja üks vanahärra Soomest. „Lisaks tegime viis maakonnasisest võistlust ning korraldasime orienteerumis­ürituse ka Suuremõisa põhikool-lasteaiale ja Kärdla põhikooli 1.–3. klassidele,“ loetles Tärk.

Pea tuhat päevakut

Traditsiooniliselt toimusid alates maikuust ka orienteerumis­neljapäevakud. Hooaja peale kokku oli neid kakskümmend, kus keskmiselt oli stardis iga kord 58 huvilist. Aktiivsemaid päevakulisi oli kokku 26 ja nemad said auhinnaks botased ja noored ka seljakotid AS Sportlandilt.

Huvilistele olid veebruaris-­märtsis avatud püsirajad Kõpus ja Malvastes. Alates 1977. aastast, mil Hiiumaal neljapäevakud alguse said, on neid tänaseni toimunud 995 ehk vaid viis päevakut veel ja ongi tuhat täis. „Kindlasti tähistame tuhandendat korda eriliselt,“ ütles Tärk ning mõtiskles, kas äkki võiks korrata esimese neljapäevaku rada Põllumäe maastikul. „Samade kontrollpunktidega vist ei saa, eramaa on keset kaarti.“

Edukad võistlused

Eesti meistrivõistlustel võitsid hiidlased seitseteist individuaalset ja ühe võistkondliku medali. Eesti meistritiitli pälvisid Maria Eller lühi- ja pikal rajal N18 klassis, Elo Saue lühi- ja öisel tavarajal N45 klassis, Toivo Saue sprindis ja tavarajal M70 klassis ning Toomas Mast lühirajal M55 klassis.

Toivo Saue võitis kolm hõbe- ja kaks pronksmedalit, Elo Saue kaks hõbemedalit ja Maria Eller ühe hõbe- ja ühe pronksmedali. N18-20 teatenaiskond koosseisus Marta Maripuu, Maria Eller, Siiri Talts võitsid Eesti meistrivõistlustel pronksmedali. Pronksi tõi ka Balti riikide meistri­võistlustel rattaorienteerumises individuaalarvestuses Toivo Saue.

Noorte järelkasv sihikindel

Eesti Orienteerujate Liidu noorte karikasarja kokkuvõttes oli N12 klassi parim Mia Esta, M12 klassi teine Joosep Esta, N18 klassi teine Maria Eller. Parimate hulgas olid veel Atso Kesküla, kes sai M12 klassis viienda koha, Martin Samorodni M12 klassis kuuenda, Johanna Trei N12 klassis viienda ja Marta Maripuu N12 klassis seitsmenda koha.

Maria Eller võistles Eesti noorte­koondises Balti riikide meistri­võistlustel ja sai seal koos teate­naiskonnaga hõbemedali ning tava­rajal seitsmenda koha. Koondisse kuulus ka Marta Maripuu, kes oli N14 klassi tavarajal kümnes. Maria Eller esindas Eestit veel Euroopa meistrivõistlustel, juunioride MM-il ja juunioride Euroopa Cup-il. Noorte treenerid Hiiumaa spordikoolis on Elo ja Anu Saue.

Hiidlased edetabeli tipus

Mia Esta ja Elo Saue on oma klassis ka orienteerumisjooksu 2022. aasta edetabelis Eesti parimad. N12 klassis Mia Esta ja N45 klassis Elo Saue.

Maria Eller on N18 klassis teisel kohal, Joosep Esta M12 klassis kolmas, viies Martin Samorodni ja üheksas Atso Kesküla. N14 klassis on Marta

Maripuu kuues, samuti on kuues Toomas Mast M55 klassis. Toivo Saue on M70 klassis seitsmes. Noortekoondise treener on Elo Saue.

Orienteerujate hooaja lõpetamine toimub 26. novembril kell 16.30 Kuriste külaseltsi majas. Eraldi­seisva juriidilise isikuna moodustati Hiiumaa Orienteerujate Klubi

1988. aastal, kuid orienteerujate seltskond Hiiumaal on tegutsenud juba aastast 1961. Tuleva aasta 4. sep-

tembril tähistatakse 35ndat tegut-semis­aastat.