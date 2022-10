Nööbist kinni

Kas sel jahihooajal on jahimeestele ka sõnad peale loetud, et nad meie karu metssea pähe maha ei laseks? Kas karu on end veel kaamerates näidanud või kuskil paha teinud? On ta ikka saarel veel alles?

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu: “Meie armas mõmmik tatsab rahulikult metsas ringi ja toimetab karuasju. Siin-seal on teda nähtud, saar ju pole taiga ja ka inimesed liiguvad. Meeldiv on tõdeda, et tõenäoliselt tunneb ta ennast siin koduselt ja uudistab vaikselt saare metsasid. Mulle teadaolevalt nähti teda septembri keskel Kaanissoo põldudel liikumas, veidi hiljem käis ta maiustamas Leluselja jahimeeste metssigade peibutusplatsil Mänspäe kandis. Ka Kaire Vannase poolt nähtud jäljed Kaibaldi nõmmel on kinnitust leidnud. Rajakaamerasse ta rohkem jäänud ei ole.

Jahiohutus, kõrgendatud tähelepanu, õige olukorra hindamine käib alati jahi juurde, kuid karu olemasolu tõttu on jahimeestele sel aastal sõnad peale loetud küll – et nad oleksid veel tähelepanelikumad.”

Küsis HARDA ROOSNA