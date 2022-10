Minister otsib võimalusi puidu väljaveo vähendamiseks

Reedel Hiiumaa visiidil käinud keskkonnaminister Madis Kallas, kel kasutada napid kaheksa kuud, ütles, et ka lühikese ametiajaga minister jõuab üht-teist ära teha.Loomulikult, ega see nüüd ülemäära pikk aeg ei ole, aga kui keegi ütleb, et selle ajaga ei jõua midagi ära teha, siis ma arvan, et ta päris õigust ei räägi. Mis kindlasti sain ära teha, on mingi­sugused fookused eelarvega seoses, kuna praegune koalitsioon alustas juulikuus ja eelarve pandi kokku septembrikuus. Teine on see, et minu ametiajal saab RMK uue juhi. Kuna eelmine juht on minu mäletamist mööda olnud ametis 17 aastat, on see ka üks oluline muudatus. Kui ühe organisatsiooni juht ja juhtkond vahetuvad, annab see kindlasti mingi teistsuguse vaate sellele. Minul on küll ootused, et RMK saab mingi uue suuna ja rohkema loodushoiu ja metsamajandamise asemel võetakse siis fookusesse Eesti mets kui tervik. Mikk Marran alustab novembri alguses ja saab näha siis, missuguseid muudatusi tema näeb.Raiemahtu on soov vähendada. Kuna see kriis, mis puudutab kaugkütjate puiduvarusid, millega Eesti inimeste kodusid soojaks kütta, tundub, et saab lahendatud, ja me saame ikkagi riigimetsades raiemahtu vähemaks võtta. Mitte võib-olla nii palju, kui oli paljude osapoolte ootus, aga ikkagi samm allapoole ja minu hinnangul paremuse suunas saab tehtud.Jah. Praegu veel küll kestvus­lepingud kestavad ja Euroopa Liidus kehtib ühtne majandusruum ehk kaupade vaba liikumise põhimõte. Me nuputame, mismoodi saaksime anda riigimetsale väärtuse ennekõike Eestis ehk väärindaksime puitu siin. Teiseks, et biomassi me ei viiks siis välja Eestist nii suures mahus. Kui me tahame ka raiesurvet vähendada, siis me võiksime seda vähendada just ekspordiks mineva puidu arvelt, selle kohta annab konkurentsi­amet meile mingisuguse tagasiside. Lisaks oleme erinevate juristidega arutamas, kuidas seda on võimalik teha. Sest selline ootus Eesti inimestel on, aga keerulisel ajal elame ja keerulised väljakutsed on ees – tuleb tasakaalukalt neid asju vaadata. Soov on, et ennekõike väärindame Eesti puitu Eestis ja enne­kõike kütame Eesti ahjud ja toad soojaks ja siis vaatame edasi.Jah, täna [7. oktoobril] on see ka kõigist meie vestlustest läbi käinud, kus ma olen jõudnud käia. Kohtusin ka ELFiga ise Tallinnas, nad esitlesid oma nägemust. Olles ise Saaremaal elanud Vilsandi rahvuspargi kõrval ja praegu, elades Viidumäe looduskaitseala kõrval, olen ma alati öelnud, et kui kogukond seda toetab ja kohalikud tulevad kaasa, siis mina kindlasti toetan. Hiiumaa osas on praegu päris palju hirme veel inimestel üleval. Kõik tahavad juba metsa kaitsta; ei taha, et siin tehakse uuendusraieid ehk lageraieid, aga see ei tohi kuidagi piirata kohalike inimeste ligipääsu ajaloolistele marja- või seenekohtadele. Ei tohi piirata ligipääsu merevaadetele, mere­äärsetele kohtadele, kus inimesed tahaks käia. Ma ootan selle kohta tagasiside ära. Täna vallavanema Hergo Tasuja ja riigikogu liikme Reili Rannaga sel teemal rääkides selgus, et kõik tahavad täpselt teada, mis sellest muutub. Me loomulikult tahame Hiiumaa metsi kaitsta, aga me ei taha, et Hiiumaa inimesed peaksid kannatama erinevate piirangute pärast ja nende elu läheks sellepärast raskemaks. Seetõttu mina ootan veel kohalike inimeste arvamusi, lisaks teeb keskkonnaamet oma analüüsi selle kohta.Eesti on nii väike ja siinsed kalavarud ka – väga keeruline on teha vahet, kas saarlased või Pärnu inimesed püüavad/kasutavad erinevaid kalavarusid. Seetõttu praegu oleme vaadanud ikkagi tervikuna Eestit, ka siseveekogusid, mis puudutab Peipsi järve. Aga tänaseks on see teema selles suhtes laualt maas, et minu allkirjaga dokument läks nüüd kooskõlastamisele. Sealt saime nii kirjalikult kui läbi kohtumise tagasi­side, et kalurite ühendused mitte kuidagi sellist sammu heaks ei kiida. See ongi kooskõlastamiste idee ja võtsime selle arvesse ja 15protsendilise vähendamisega edasi ei lähe. See ei tähenda, et meil kalavarudega oleks kõik endiselt hästi. Midagi me peaksime tegema ja kuidagi peaksime kalavarude, mis on kõigi Eesti inimeste ühine vara, kaitseks samme astuma. Meil seisab veel täna Hiiumaal ees kaluritega kohtumine. Oktoobris on ees mitmed kohtumised Eesti kalurite ühendustega. Vaatame, mismoodi saaks seda teha nii, et see ei oleks ühelegi osapoolele liiga valus, aga kõik mõistavad, et midagi tuleb teha.Eesti saartel on kormoranid suur probleem, aga rääkides ka keskkonna­organisatsioonidega, siis nemad ütlevad ka, et hinnangud, kui palju kormoranid ära söövad, on mõne­võrra vildakad. Fakt on see, et kormoranid meie kalurite eest väga palju kala ära söövad ja siin otsimegi lahendusi, mis need parimad viisid on. Üks variant on seesama munade õlitamine, mis tegelikult on Eestis lubatud. Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu on võimalik selleks ka toetust saada ja seda on ka tehtud. Häid lahendusi ei ole, kus keskkond ja sotsiaalmajanduslikud huvid oleks nii-öelda kohe alguses ühel poolel. See on praegu peamine mure. Paljud ütlevad, et see ei ole humaanne ja seda ei peaks tegema. Teine pool ütleb, et me tahame ka siin elada ja ajalooliselt on siin ju kala püütud.Olen keskkonnaorganisatsioonidega rääkinud ja olen ka seda meelt, et me peaksime piirama kormoranide arvukust ja läbi selle saavutama kala­varude kasvu ning vähem piirama püügivahendite arvu. Samas ka püügivahendeid oleks vaja vähendada, aga seda võiks teha siis teist­moodi ja ühe lahendusena on pakutud välja, et riik ostab püügi­vahendid ära kaluritelt, kes soovivad minna pensionipõlve veetma. Nii öelda läbi tagasiostmise riigi poolt – ma arvan, et see on õige lahendus. Küll me need rahad sinna ka saame ja me lahendame selle siis niipidi ära.Ma olin siis Saaremaa vallavanem, kui need arutelud käisid ja ma tean, et Saaremaal samamoodi kohtusime kalandusorganisatsioonidega, kes soovisid seda vaidlustada. Saaremaa valla poolt me nägime, et ühtepidi kusagilt peab see elekter tulema, teistpidi me saame aru, et peaksime arvestama võimalikult palju kalapüügi­tsoonidega. Sellepärast tehaksegi hoonestuslubade taotlemise faasis 17 erinevat uuringut. Lõpuks me näeme, kui palju sealt siis seda [tuuleparkide] ala alles jääb. Kus ei saa seda teha kalade pärast, kus ei saa lindude pärast, kus mingite maapinnauuringute tõttu. Mina küll usun, et kui need uuringud, millest väga paljud on seotud keskkonnateemadega, on läbi viidud, siis me näeme, mis see lõplik ala on. Samas saab seda ka planeerimisprotsessis vaidlustada, sest see ala on ikkagi ette nähtud ja sinna on õigustatud ootus neid tuulikuid rajada. Kui hoonestus­loa taotluses saame seda ala väiksemaks, [tuulikuid] madalamaks või rannikust kaugemale, on seda üks samm keerulisem teha, kui see oli enne planeeringu kehtestamist. Ma arvan, et nad tegid seda ka planeeringuprotsessis – see on see, kus on avalikustamisperiood ja tegelikult kõige parem aeg [sekkuda], sest planeerimisprotsess on üles ehitatud kaasamise etappidena. Ma nüüd jään vastuse võlgu, kas nad ka kaasamise etapis andsid selle sisendi või mitte. Eesti on demokraatlik riik ja sellega me peame arvestama. Seetõttu olen ma ka hästi skeptiline nendes aruteludes, kus lubatakse, et me saame protsessi kiirendada. Me saame teha seda, kas kaasamise arvelt või keskkonna arvelt, ja tegelikult ei ole seda üldse lihtne teha. Protsessid, mis puudutavad keskkonnamõjude hindamist, kaasamist, avalike koosolekute korraldamist – need ei ole asjad iseeneses, need on tulnud teatud praktilistest vajadustest. Seetõttu ma ütlen, olles küll ise meretuuleparkide pooldaja ja ise Saaremaa läänrannikul üles kasvanud, et kusagil on see tasakaal. Võib-olla me ei pea neid tegema nii suurena ja nii ranniku lähedale. Mina toetan meretuuleparke, sest ma näen, et ei saa lõpmatuseni Ida-Viru põlevkivi[elektri] peal olla.

Küsis HARDA ROOSNA