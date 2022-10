Millist energiat peaks hiidlane tootma ja kasutama 2030. aastal?

Erakogu

Enam kui saja aasta eest otsiti Hiiumaal samuti energiaallikaid ning siis olid paar mõisnikku ja tähtsat asjapulka üsna veendunud, et Vaemlas võiks paikneda igati arvestatav naftamaardla. Oli see siis hiidlaste riukalik nali või leidus siin tõesti mingisuguseid musta kullaga rikastumise võimalusi… Nali naljaks, aga tänapäeval on meil Hiiumaal piisavalt võimalusi taastuv­energia kasutamiseks oma vajaduste katmiseks, olgu tegemist siis päikese­paneelide või tuule­generaatoritega.Lühidalt öeldes võiks 2030. aastal hiidlaste energiatootmist kõige paremini iseloomustada energia­sõltumatus. Mõne nädala eest kiitsime Riigikogus heaks seaduse­muudatuse, millega Eesti võttis eesmärgiks toota aastal 2030 sedavõrd palju taastuv­allikatest toodetud elektrit, kui on meie aastane tarbimise kogumaht. Jah, täna on küll Hiiumaal võrguvõimsused täis ehk igal hiidlasel on võimalik toota energiat oma tarbeks, kuid mitte seda müüa võrku. Tänane valitsus on võtnud energeetikavaldkonna (ja eriti just taastuvenergeetika) oma südameasjaks, et teha suuri investeeringuid võrkude tugevda­miseks, tehnoloogiate arendamiseks ja õigusruumi korrastamiseks (nt fantoomliitumistest vabanemiseks).Meie energiasüsteemide haavatavuse on veelgi teravamalt esile toonud sõda Ukrainas. Peame kiiremini üle minema puhtale ja eelkõige kohalikule energiale, mille rõhuasetuseks oleks hajatootmine. Kohalikule taastuvenergiale üleminek, kus igaüks saab võimaluste piires ise panustada oma majapidamise energiavarustatusesse, on kogu Eesti huvides. Mida hajutatum on energia­tootmine, seda vähem­haavatavamad on energia­süsteemid – nii võimaliku agressori kui ka lõõtsuvate sügistormide poolt. Nii vähendame riigina sõltuvust välistest faktoritest ja anname igale Eesti elanikule võimaluse ise kaasa aidata oma energiavajaduse katmisele ning energiasõltumatuse loomisele. Kuid aastatepikkune riigipoolne tegevusetus on meid viinud olukorda, kus valdkonna arenda­miseks vajalike investeeringute ja seaduste tegemine on pärssinud eelduste loomist iga majapidamise energiasõltumatuse kindlustamiseks. Seda teavad kõik, kes täna kaaluvad päikesepaneelide paigaldamist oma elektriarvete vähendamiseks.Tänavune oktoober on olnud erakordselt soe ja päikeseline. Järgmine kuu ei ole enam kindlasti selline. Samuti ei pruugi samasugune olla ka järgmise aasta sügis. Kuidas siis tagada soe ja valge tuba tuulevaiksetes ja pilvistes oludes? Roheenergia varustuskindluse tagamisel on võtmeroll juhitavate tootmisvõimsuste ja salvestamisvõimaluste olemasolul. Ehk kui paistab päike või lõõskab tuul, siis see ülejääv energia ei lähe kuskile raisku, vaid salvestatakse selleks ajaks, kui ilm on sombune ja tuult ei paista kuskilt. Täna vajab just sellise tehnoloogia väljaarendamine riigipoolset toetust era­sektori algatuste arendamiseks.