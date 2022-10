Matemaatika vallas tuhm

Lähenevate riigikogu valimiste eel on elektri hinnast saanud nii peibutis kui malakas, millega poliitikud vastavalt vajadusele kas valijaid hullutavad või konkurentidele virutavad.

Sellises olukorras on hästi oluline, et elektritarbija ja valija saaks aru, mis asja keegi parajasti ajab. Paraku on segadust juba elektri universaalteenuse kasutuselevõtu üle otsustades palju. On see soodsam või mitte? Vahetada elektripaketti või mitte?

Kui siia lisada president Kersti Kaljulaidi seisu­koht, et elektri hind ongi olnud liiga madal ja EKRE esimehe Martin Helme hullutav jutt kolme­sendisest põlevkivist toodetud elektrikilovati hinnast, süveneb segadus veelgi.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan tuletas Postimehe veergudel meelde, kuidas paar aastat tagasi rahandusministri ametis olnud Martin Helme ise ausalt Eesti Ekspressile antud intervjuus tunnistas: “Olen matemaatika vallas täiesti tuhm – ma ei saa isegi kaarte mängida, sest ei oska tihisid kokku lugeda.” See selgitab nii mõndagi. Ka annab Järvani toodud lihtne arvutus kilovatttunni hinnaks 8 senti, isegi ilma keskkonnatasude ja CO2 kvoodita.

Sümpaatne on Hiiumaa Coopi juhataja Kaja Antonsi seisukoht, et kõik soodustused tulevad millegi arvelt ja lõppeks peab keegi kulud ikkagi kinni maksma. Praegune valitsus on pannud selle kohustuse Eesti Energia õlule. On see mõistlik?

Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand leiab, et rahandusministri asemel on ettevõtet kamandama asunud hoopis Isamaa ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

“Selle seltskonna [loe valitsuse] kirglik, nüüd juba ka nn universaalteenuse seaduseks vormunud ning 1. oktoobrist rakendatud soov elanikele head teha, jagada kõigile piiramatult soojust ja valgust, tähendab ettevõtte jaoks surmavat kallistust,” kirjutas Tarand reedeses Sirbis.

On ju praeguses seisus omaniku, st riigi suunis ja seadustatud ootus, et Eesti Energia peab tootma kahjumlikult ja olema seda tehes samal ajal kasumlik. Ainult poliitiku peas ei ole siin ületamatut vastuolu, leiab Tarand.

Jah, sogases vees on kalapüüdjatel pidu, aga kokkukeedetud suppi helbime meie, maksumaksjad. Sestap tuleb meil endil õppida arvutama. Ja jälgima mitte ainult oma rahakoti seisu, vaid ka riigiettevõtte Eesti Energia majanduslikku seisu. Ehkki see võib tunduda väga kauge ja võõras mure, oleme selle ettevõtte käekäigust sõltuvad me kõik.

HARDA ROOSNA