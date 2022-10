Mälestusmärk jäeti riigi rahata

DAN LUKAS

Sel aastal on Hiiumaa vabadussõja mälestusmärgi ehitajail kasutada umbes pool vajaminevast summast, 250 000 eurot, järgmise aasta riigieelarve eelnõus seda toetusrida veel ei ole.

Algselt oli Hiiumaa muinsuskaitse seltsile mälestussamba rajamiseks riigieelarvest selleks aastaks ette nähtud 500 000 eurot, siis võeti pool sellest Pühalepa kiriku tornikiivri remondiks. “Sel aastal küsisime lihtsalt seda poolt, mis nad andmata jätsid, lisaks kallinemise protsent,“ selgitas seltsi juhatuse esimees Dan Lukas, miks küsiti 350 000 eurot.

Esimene hinnapakkumine, mille alusel selts küsis pool miljonit eurot, tehti 2020. Kuna praegu pole mälestusmärgi rajajal tugineda ühelegi värskele hinnapakkumisele, aga taotlus oli vaja teha, arvestati senisele eelarvele mõõdukas hinnatõusuprotsent juurde. „See ei pruugi üldse vastata tegelikule hinnapakkumisele, seda enam, et me siiamaani ei tea üldse, mis see metallitöö maksma läheb,“ nentis Lukas.

Kaheksa kuu töö tühja

Praeguseks on töid tehtud ainult 5000 euro eest. Nii vähe sellepärast,

et vaja on ära tellida ja osta monumendi metallosa, aga ühingul pole seni õnnestunud saada ühtegi kokkulepet. „Me ei ole suutnud leida kedagi, kes suudaks selle metallosa valmis ehitada,“ ütles Lukas.

Ühing otsib ettevõtet, mis teeks valmis mälestusmärgi põhidetaili, 3 sentimeetri paksusest raudplaadist kuni 5 meetrit kõrge ja 20 meetrise ümbermõõduga ringi.

Kaheksa kuud kestnud läbi­rääkimised ja katsetused Soome firma, Sarkkineni metallitööstusega lõppesid proovitöö järel ettevõtte poolse loobumisega.

Lukas rääkis, et mälestusmärgi siluetid saab metallplaadist välja lõigata kas laser- või vesilõikuriga. Koostöös arhitekti ja Sarkkineni spetsialistidega jõuti niikaugele, et ettevõte oli võimeline kõik kujundid plaati sisse lõikama. „Lasime Sarkkineni firmas proovidetaili valmis teha ja seal kasutati vesilõikurit – tulemus jäi hea,“ ütles Lukas.

Liiga keeruline

Enne lõigatakse kujundid plaati sisse ja siis tuleb raudplaat valtsida kaarekujuliseks. „Siin hakkavad mängima pinged ja metall võib valtsimisel venida ühest kohast rohkem kui teisest,“ selgitas Lukas.

Kuna ettevõte kõiki neid protseduure ikkagi ise teha ei saanud ja oleks pidanud kahelt-kolmelt alltöövõtjalt töid tellima, teatasid nad kaheksa kuud hiljem, et ei tee hinnapakkumist, sest see on liiga keeruline.

Praegu käivad läbirääkimised kahe Soome firmaga, mis valmistavad suuremõõtmelisi metalldetaile.

„Neil on võimekus nii laia ja nii paksu metalli valtsida, et saada metallplaat kaarekujusse,“ selgitas Lukas. Lihtne oleks valtsida ümmargust toru, kuid kui valtsida on vaja kujund, millel ei ole ühtegi korduvat raadiust, on see Lukase sõnul väga keeruline. Ka on plaadi mõõdud suured ja eksimisruumi kogu läbimõõdu peale vaid 2 sentimeetrit. Kummaltki firmalt pole veel hinnapakkumist tulnud. Lukas ütles, et nad ei ole veel julgenud valmis teha monumendi vundamentigi – enne tuleb ära oodata valmis metallosa ja selle šablooni järgi vundament maha märkida.

Arheoloogilised kaevamised alal on tehtud, valmis on elektrikaabli­trass ja ehitusprojekti muudatused. Peale vahepealset pausi jätkuvad tööd sellest nädalast. OÜ LeVa töömehed võtsid platsil puid maha ja alustasid lipuväljaku ehitustööga. Lukas ütles, et lipuväljak ja haljastus valmivad sel aastal.

Kas toetus tuleb?

Järgmise aasta riigieelarve eelnõus ei ole praegu Hiiumaa vabadussõja mälestusmärgi jaoks sentigi.

Rahvusringhäälingu uudistest tuli sõnum, et sotsiaaldemokraadist kultuuriminister Piret Hartman olevat eitava vastuse juba teele saatnud. Dan Lukas ütles, et on küll ministri kirja näinud, kuid mitte kätte saanud.

See, et Hiiumaa on ainus maakond, kus polegi Vabadussõja mälestus­märki, mille juurde pärga viia, avastati 2015. aastal Kärdlas toimunud võidupüha paraadi eel. Kohalik muinsuskaitse selts korraldas paar aastat hiljem mälestusmärgi ideekavandi konkursi. Ehitusluba saadi aastal 2020.

Kui aga vald 2021. aastal teist aastat järjest mälestussamba toetusetaotluse riigieelarvesse esitamata jättis, võttis selts asjaajamise üle. „Kuna siis oli Keskerakond võimul, helistasin Antti Leigrile ja küsisin, anna mulle nõu, mida teha, et niisugune olukord. Antti ütles, et teeb paar kõnet, poole tunni pärast helistas tagasi ja ütles, et rääkis peaminister Ratasega ja Ratas ütles, et teeme ära,“ nentis Lukas, et tegelikult tänu Leigrile see raha tuli.

„Partneri käest tuleb ikka küsida, me ei ole muid teid otsinud,“ põhjendas Dan Lukas, miks vabariigi valitsuselt, nüüd juba uues koosseisus, taas tuge küsima mindi. Kogu aeg on olnud avatud ka seltsi annetuskonto, kuhu kogunenud natuke üle 10 000 euro.