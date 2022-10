Levinumad küsimused-vastused universaalteenuse kohta

Riiklikult reguleeritud hinnaga elektripakkumine on turul olnud väga lühikest aega ning seega on arusaadav, et teenus tarbijate seas küsimusi tekitab.Eesti Energia töötaja DAJANA RIITSAAR vastab sagedastele küsimustele, millega kliendid praegu klienditeenindajate poole pöörduvad.Mu elektripakett on fikseeritud kuni 2024. aasta lõpuni mitu korda soodsama hinnaga. Kas mind viiakse universaal­teenusele üle, kui ma midagi ei tee?Ei viida, saad rahulikult sama hinnaga paketti edasi kasutada. Energiamüüja teeb universaalteenuse pakkumise ainult nendele klientidele, kelle tänane elektrihind on kõrgem universaalteenuse hinnast (Eesti Energia pakutav lõpphind on 19,24 s/kWh + kuutasu 1,99 eurot).Minu kehtiv elektrihind on universaalteenuse hinnast kallim ning sain ka pakkumise universaal­teenusega liitumiseks. Kas see tähendab, et mulle kehtib juba täna universaalteenuse hind?Jah, universaalteenuse hind kehtib enda elektrimüüja juures tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist (välja arvatud juhul, kui oled universaal­teenuse pakkumise tagasi lükanud). Kui olid enne börsi­paketil, siis ei pea enam kõrge hinnaga tundide pärast muretsema ega tarbimist ajastama.Kui ma nüüd universaalteenuse kasuks otsustan, aga börsihind tulevikus soodsamaks läheb, kas ma siis olengi universaalteenuse ja selle hinnaga seotud?Universaalteenuse paketist saab igal ajal tasuta väljuda ning soovi korral valida endale mõne muu elektripaketi, näiteks börsipaketi. Tuleb meeles pidada, et universaalteenuse hind võib samuti muutuda, nii tõusta kui ka langeda. Elektrimüüjatel võib olla pakkumises ka soodsama hinnaga pika­ajalisi fikseeritud pakette.Kas universaalteenusel on eraldi päeva- ja ööhind? Kas saan ajastada oma tarbimist selle järgi?Universaalteenusel on kogu ööpäeva jooksul sama kilovatt-tunni hind. Tarbimise ajastamisest on kasu tunnipõhise börsipaketi puhul. Küll aga võiks leida viise, kuidas üldist tarbimise mahtu piirata ning seeläbi elektrikulu vähendada.Samuti tasub üle vaadata enda võrgupakett. Neid pakutakse ka kahetariifseid, kus päeva ja öö vahel tarbimise ajastamisest võib kasu saada ning raha säästa. Võrgupaketi vahetamine on tasuta.Olen elektri üldteenusel. Miks mulle ei ole tulnud universaalteenuse pakkumist?Kui oled elektri üldteenuse kasutaja, siis see tähendab, et sul ei ole lepingut ühegi elektrimüüjaga. Sulle müüb elektrit võrguettevõte või tema volitatud elektrimüüja.Kuna elektrilepingut ei ole, siis ei saa sulle ka pakkumist saata. Sellegipoolest ei tasu muretseda – kõik üldteenuse kliendid ostavad alates 1. oktoobrist elektrit universaalteenuse hinnaga. Kui soovid elektrilepingut sõlmida, saad seda teha endale sobiva elektri­müüja juures.Olen mikrotootja ja sain teate, et mind viiakse universaalteenusele üle. Kuidas see mõjutab minu elektritootja lepingut ja hinda?Universaalteenusele üle­minek tootmislepingut ei mõjuta. Mikrotootjad saavad elektrienergiat osta läbi universaalteenuse, kuid toodetud energiat müüa endiselt börsihinna järgi.

