Lennureisijate arv kasvab, reiside arv jääb samaks

Kuna nädalalõpu lennureisid on aina enam välja müüdud, küsis vald uueks 4,3 miljoni eurose maksumusega hankeperioodiks kaht reisi lisaks.

Kolmapäevast kuulutas transpordi­amet välja rahvusvahelise hanke Tallinna-Kärdla lennuliinile operaatori leidmiseks. Pakkumiste tähtaeg on 22. november.

Hiiumaa ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles, et vald taotles 14 lennureisi nädalas senise 12 asemel, sest reedesed ja pühapäevased reisid on järjest enam välja müüdud.

„Arvestades, et reisijaid on järjest enam, oleme transpordiametile andnud märku, et reedeti ja pühapäeviti on vaja tihedamat sõiduplaani,“ ütles Sedrik. Samuti on reisijaid järjest enam laupäeviti.

Ameti kommunikatsiooni- ja turundusosakonna töötaja Erki Varma ütles Hiiu Lehele, et nädalas saab olema siiski 12 reisi nagu seni. Suurt kvaliteedihüpet teenuselt ilmselt oodata pole, sest tegu on lühiajalise, vaid 16 kuu pikkuse perioodiga – hange kuulutati välja ajavahemikuks 28. jaanuarist 2023 kuni 31. maini 2024.

Riigihangete registris oli lõpukuupäev esialgu vigane ehk aasta võrra varasem. Tegelikult on teenuse lõpukuupäev sama, mis Tallinna-­Kuressaare lennuliini lepingul. „Seega on meie liini lepingu lõppemine pandud sünkrooni Kuressaare lennuliini lepinguperioodiga,“ selgitas Sedrik.

Lennuki nõutud mahutavus on sama, mis eelmisel hankel, see peab olema vähemalt 19-kohaline.

„Suurema lennuki järgi vajadust ei näe, sest aastaringselt ei jagu sellesse reisijaid,“ kommenteeris Sedrik. „Mõistlikum on tihedam graafik praeguses suuruses lennukiga, mis annab reisijale laiema valiku liikumiseks sobivaid kellaaegu.“

Muudatusi ehk väljumisaegades

Varma sõnul on suures plaanis lendude ajavahemik sama ja täpsemad kellaajad selguvad uue vedaja valimisel.

Sedrik ütles, et lennuki väljumisaegades võib tulla väikeseid muudatusi, kuna lennureisijad on avaldanud soovi, et õhtune lend võiks olla veidi hilisem. Eelkõige ei sobi nii varane väljumine neile, kes käivad Tallinnas tööasjus, seminaridel või konverentsidel. Tallinnast väljuva reisi check-in suletakse kell 16.30, mis tähendab, et koosolekult tuleb minema hakata ligi tund varem.

Samas ei pruugi hilisem aeg sobida näiteks mandrilt Hiiumaa haiglas vastuvõtte tegemas käivatele arstidele, kuna nad jõuavad siis Tallinna tagasi hiljem.

Sedrik ütles, et vallal on kavas korraldada küsitlus reisijatele sobivate lennuaegade kohta, kuidas ja millal täpselt, see veel selgub.

Sedrik tõi näiteks, et viimase kaheksa aasta statistika järgi ei ole septembris neljakohalist reisijatearvu olnud. Selle aasta septembris aga kasutas Hiiumaa õhuühendust 1072 reisijat ja lendude täituvus oli 54%. Ka oli 52 septembrikuu edasi-tagasi reisist üheksa täielikult välja müüdud.„Pileti saamiseks on mõistlik reis ette plaanida, vahetult lennujaama ilmudes ei pruugi vabu kohti olla,“ soovitas Sedrik.Võrdluseks, et aasta tagasi tehti septembris 51 reisi ja reisijaid oli 881, täituvus seega 45%. Ka oli mullu septembris lennukis kõik kohad täis vaid kahel reisi.„Võib eeldada, et ka oktoobris on reisijate arv rõõmustav,“ oli ta optimistlik. Kolmapäevaks oli lennu­võimalust kasutanud juba üle 600 reisija, aasta tagasi oli kogu oktoobri­kuu jooksul 897 reisijat. Viimati oli oktoobris reisijaid üle tuhande, täpsemalt 1026, seitse aastat tagasi, oktoobris 2016, kui merevesi oli madal ja laevaühendus toimis seetõttu kaootiliselt.Reisijate arvu kasvul on lisaks ilmastikukindlusele ilmselt oma roll ka kütusehinna tõusul, mis maismaad pidi liikumise varasemate aastatega võrreldes oluliselt kulukamaks muutnud.Lennureisijaile pani Piret Sedrik südamele, et reisist loobumisest võiks vedajale teada anda, siis saab keegi teine lennata.