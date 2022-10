Lahendusi spordikeskuse elektriarvete vähendamiseks otsitakse

HARDA ROOSNA

Aastavanuse Põllu tn 27 spordikeskuse elektri­arve oli septembris 6000 eurot, augustis 9000 eurot – kas tegu on ikka liginullenergiahoonega nagu algul plaaniti?

Maja haldava allasutuse Hiiumaa Sport juhataja Martin Lauri hinnangul pole need summad nii suure hoone kohta sugugi kõrged. „Kui võtta ruutmeetrite järgi, mida meil siin on natuke üle seitsme tuhande, ei ole kulu tegelikult väga hull,“ ütles ta.

Teist meelt on opositsiooni liige, Keskerakonna fraktsiooni esimees Antti Leigri, kes volikogu oktoobrikuu istungi eel esitas vallavanemale Hergo Tasujale arupärimise, mille sisuks spordikeskuse energiasäästu­lahendused.

Volikogu keskkonna- ja ehitus­komisjon aga tahab teada, kuidas toimib spordihoone katusel olev päikesepark ja uus ehitis liginull­energiahoonena.

Lauri ütles, et napilt aasta kasutusel olnud hoonel pole veel võrdlusalustki, mille järgi kulude suuruse ja kokkuhoiu üle otsustada. „Ega meil ei olnud seda infot ju eelnevalt olemas,“ selgitas juhataja.

Hoone kuu keskmist elektrikulugi pole veel saanud välja arvutada. Keskus avati mullu 14. oktoobril ja tänavuse oktoobri elektriarve on veel tulemata. „Nüüd, uude eelarve­aastasse minnes, saab eelmise aasta kulu aluseks võtta, seni me seda lihtsalt ei tea,“ märkis Lauri.

Murelikuks teeb teda elektrihinna kõikumine börsil – püsiva hinna puhul on tulevast kulu lihtne arvutada, aga kui elektri hind tugevasti kõigub, teeb see prognoosimise keeruliseks.

Kokkuhoiukohti otsitakse

Septembris lühendati saunade lahti­olekuaegu ja oktoobrist pandi need täitsa kinni. „Ikkagi aasta lõpp ja eelarvega on keeruline,“ tõdes Lauri. Novembris on kavas saunad mõnel päeval nädalas avada.

Valla allasutusena toimiva keskuse tulude-kulude vahe katab Hiiumaa valla maksumaksja. Käivad ju tundides-­trennides meie enda lapsed ja vallaelanikud. Piletihindu tõsta seni kavas pole. Kui panna kogu kulu pileti­hindadesse, oleks hind röögatu ja siis ei käiks meil keegi, ütles juhataja.

Tulupoolele teenitakse lisa suviste spordilaagritega, esimene suvi oli päris tihe – 11 suuremat laagrit kokku 332 osalejaga. Eesmärk on võtta laagreid vastu aastaringselt, siis küll nädala­vahetustel. Arvestada tuleb ju sellega, et sisehooajal on saalid nädala sees täis põhikooli ja spordikooli õpilasi.

On siis park või ei ole?

Hiljuti kerkis küsimus, kas spordikeskuse katusel üldse on päikesepark või ei ole. Hiiumaa valla arenguosakonna tollane juhataja Monika Pihlak, kes keskuse ettevalmistus- ja ehitus­töödega tegeles, ütles, et muidugi on spordikeskuse katusel päikese­park, sest muidu ei saa tänapäeval uut hoonet ehitadagi.

„Seal on päikesepark, aga see ei ole piisava mahuga,“ selgitas Pihlak.

„Meil oli vaja kasutada taastuv­energiat ja see oli üks koht, kust kokku hoida, sest meil läks hange üle piiri ja me otsustasime, et ostame rohe­elektrit Faasioni kõrvalt suurest [Kärdla] päikesepargist.“

Pihlak lisas, et olemas on ka tehniline valmidus hoone katusel olemas­olevat päikeseparki suurendada. Samuti sai Elektrileviga sõlmitud tagasimüügileping.

„Lihtsalt meil oli väga vaja kohti, kust kokku hoida, et tuleksime rahadega toime,“ meenutas Pihlak tollast olukorda.

Teine koht, kust kokku hoiti, oli hoone jahutussüsteem. Päikesepargi ja jahutuse arvelt sai hoone ehitushinda kärpida nii, et neid oli võimalik hiljem juurde ehitada, selgitas Pihlak valikukohti.

Jahutussüsteem rajati tänavu ja läks maksma 57 000 eurot pluss käibemaks. Augustiks sai see tööle. „Sealt nägime ära, milline on energia­kulu, kui me ruume jahutame,“ ütles Lauri. „Suvel oleks suurem päikesepark selles mõttes kindlasti toeks, kuna kolm kuud peame ruume jahutama.“

Mahuks 400 kilovatti

Kui projekti järgi pidi spordikeskuse katusel asuva päikesepargi võimsuseks saama 37,5 kilovatti, siis ehituse käigus mahtu vähendati ja katusel on vaid 10kilovatine päikesepark.

Plaan, osta elektrit OÜ Footon Volt Kärdla päikeseelektrijaamast, pole seni teostunud. Martin Lauri ütles, et ei ole küsinud ega uurinud, aga oletas, et ilmselt ei ole päikesepargi omanikel probleeme toodetud energia müümisega.

2020. aastal ütles OÜ FootonVolt Kärdla juhataja Ilmar Kompus Hiiu Lehele, et elektri müümiseks kohapeal nad otseliini rajanud ei ole ja kogu toodang müüakse võrku.

Selleks, et Kärdla päikesepargist elektrit [võib-olla soodsamalt] osta, tuleks nüüd vedada eraldi kaabel kahe objekti vahele. Seni sellega tegeletud pole, küll on see lahenduste otsimisel laualt läbi käinud. Ka katusel asuva päikesepargi laiendamise teema on olnud arutusel ja siiani n-ö laual. „Teeme tööd selle nimel, et leida vahendid päikesepargi suurenda­miseks,“ ütles Lauri.

Lahendusi otsitakse

Suhelnud on ta sel teemal ka uudseid kogukondlikke päikeseparke propageeriva Energiaühistu juhi Märt Helmjaga. „See kõik on veel idee tasandil, me ei saa rääkida mingitest kokkulepetest, lihtsalt oleme suhelnud,“ lisas ta.

Kui kogu keskuse katus päikese­paneele täis panna, saaks olemas­oleva jaama suurendada kuni 400kilovatiseks. „Aga siis jääks meil elektrit ülegi ja oleks vaja see võrku tagasi müüa,“ selgitas Lauri. Liiga suurt laiendust seega teha ei saa, sest kuigi Elektrileviga on leping toodetud energia tagasimüügiks võrku sõlmitud, on selle lepingu maht vaid 10 kilovatti. Suuremaks seda teha ka ei saa, sest Elektrilevil pole võimekust rohkem taastuvenergiat Hiiumaa võrku vastu võtta. Nii on kaalutud suurendada päikeseparki etapiti ja väiksemas mahus, näiteks 100 kilovati kaupa.

Mis on liginullenergiahoone?

Liginullenergiahoone on energia­tõhusate ja taastuv­energiatehnoloogia lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone.

Avalikus kasutuses hoone puhul peab energiatõhususarvu piirväärtus olema 120 kWh ruutmeetri kohta aastas.

Liginullenergiahoone nõuete tagamiseks on vaja toota energiat krundil või lähiümbruses, aga see tähendab ka hoonet, mis tarbib krundivälist energiat ja/või on ühendatud energiavõrkudega (näiteks elektrivõrk, gaasivõrk).

Allikas: Riigi Teataja