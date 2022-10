Kohalik ajakirjandus peaks olema majakas

Erakogu

RAUL VINNI

Eestis ilmub kohalik leht pea igas maakonnas. Nende väljaannete suhtes kuuleb aga tihti skeptilisi arvamusi. Polevat sealt suurt midagi lugeda, pealegi on kõik info sotsiaalmeedias olemas ja tagatipuks annab omavalitsus ka ajalehte välja. Sekka poetatakse kahtlus, kas leht on ikka erapooletu.

Kohaliku ajakirjanduse üks suur erinevus ülejäänud aja­kirjandusest ja väärtus oma­ette seisneb selles, et ta kirjutab asjadest, millest keegi teine ei kirjuta. Üleriiklikud väljaanded vahendavad kõik suuresti üksteisele sarnast infot, mis Eestis ja maailmas toimub. Kuid sellest, mis toimub maakonna ühes või teises nurgas, ei saa teada mitte kuskilt mujalt. Vahel harva ületab mõni kohalik sündmus üleriikliku uudisekünnise, kuid sealgi on kajastused pigem pealiskaudsed.

Info, mitte ajakirjandus

Sotsiaalmeedia infoallikana on kindlasti mingil määral hakanud asendama kogukonnameediat. Erinevatest gruppidest ja lehekülgedelt saab kätte vajamineva faktilise info, kus ja millal näiteks toimub mõni sündmus ja hiljem ka vast foto-video ülevaate, kuid mitte tasakaalustatud kajastust toimunu kohta. Selle pakkumine on üks ajakirjanduse ülesannetest. Sotsiaalmeedia arutelud kipuvad sageli minema lahmimiseks, rääkimata viisakast keele­kasutusest. Tuleb ette juhtumeid, kus algne teema on lõime lõpuks telefonimängu laadselt muutunud hoopis millekski kolmandaks. Siinkohal tuleb jällegi tunnistada, et sotsiaalmeedia on tänuväärne infoallikas ka aja­kirjanikele endile.

Omavalitsuste lehed on kohalikule kogukonnale ametliku infoallikana vaieldamatult vajalikud, kuid see ei ole ajakirjandus. Nendes väljaannetes edastatakse informatsiooni ning poliitilistest valikutest tulenevaid selgitusi. Inimestele nende igapäeva elu mõjutavate otsuste taustu selgitada ning vajadusel võtta valve­koera roll, on just ajakirjanduse roll. Ta peab osutama kitsas­kohtadele ja käivitama ning õhus hoidma arutelu.

Kogukonna kooshoidja

Kohalik ajakirjandus saab olla ja peabki olema kogukonna ühendaja, kajastades selle erinevaid külgi ja nurki. Pahatihti on kujunenud arvamus, et lehte saab vaid siis, kui sa oled millegagi hakkama saanud. Kas siis hästi või halvasti. Tihti kuuleb lauset, et „mis nüüd mina, ma ei ole midagi teinud.“

Kuid tegelikult ongi ajakirjanduse tõeline õnnestumine see, kui suudetakse ja osatakse rääkida sellest, mida teeb kogukonnas keegi, kes igapäevaselt püünel ei ole või tehakse paikades, mis ei ole tõmbekeskused.

Teisalt on kohalikud lehed väikeses kogukonnas ka üsna keerulises seisus: siin puudub anonüümsus. Mida väiksem kogukond, seda raskem. Kõik tunnevad kõiki ja tihti võetakse ühte või teist kajastust üsna isiklikult. See kõik seab kohalikule ajakirjandusele kogukonna veelgi suuremad ootused sisu ja kajastuse tasakaalukuse osas.

Tartu Ülikooli kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm on sõnastanud kohaliku ajakirjanduse rolli Hiiumaale omase sümboliga: „Kohalik ajakirjandus peaks olema majakas – ei meelita, ei alahinda, ei peta lugejat –, vaid toob lugejale kõige olulisema nii, et on ise seejuures täpne ja lakooniline.“