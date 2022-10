Kivi-Jüri viiakse muuseumi ülehomme

Valdek Alber

PEEP LILLEMÄGI

Kivi-Jürina tuntud skulptuur teisaldatakse praeguse plaani kohaselt Kärdla kesklinnast Tahkuna militaarmuuseumisse neljapäeval, 27. oktoobril kell 11.

Hiiumaa vallavolikogu toetas eelmisel nädalal vallavalitsuse otsust kuju teisaldada, sest see ei sobitu avalikku ruumi. Volikogu seisukohavõtu üks algataja Andrus Ilumets (IRL), ütles, et tegu oli poliitilise konsensuse taotluse ja toetusega valla­valitsusele, et vältida tulevikus nn „Katrin Raigi sündroomi“, mis juhtus Narvas. „Tulevikus ei saa siis keegi öelda, et tema arvas asjast nii või naa.“

Kärdla osavalla vanem Aivar Viidik, kes suvel kuulus veel volikokku, meenutas, et Reformierakonna fraktsioon volikogus oli esimene, kes juba enne Narva tanki juhtumit väljendas selgelt oma seisukohta: „Kivi-Jüri ei sobi avalikku linnaruumi ja tema asukoht peaks olema militaarmuuseumis. Kaalukam põhjus selleks oli, et kuju kannab kiivril nõukogude sõduri viisnurka ning selle „kõhul“ on kiri „Hiiumaa kaitselahingute kangelastele 1941“, mis selgelt heroiseerib nõukogude okupante.

Vallavanem Hergo Tasuja andis kaks kuud tagasi, kogukonna arvamuse välja selgitamiseks korraldatud ümarlaua järel, teada, et vallavalitsus kooskõlastab muinsuskaitseametiga Kivi-Jüri teisaldamise Hiiumaa militaarmuuseumisse, mille järel viiakse kuju sinna. Kuna Kivi-Jüri on valla omand, siis luba selleks küsima ei pea, küll aga tuleb ametit kursis hoida objekti asukoha muutusega ja seda on tehtud vajalikku juriidilist raamistikku järgides. Kõik tehnilised küsimused said kahe kuuga lahendatud.

23. septembril sõlmisid Hiiumaa Vallavalitsus ja Mittetulundusühing Hiiumaa Militaarajaloo­selts lepingu, mille kohaselt annab esimene teisele kultuuriväärtusega vallasmälestise, graniitbüsti Kivi-Jüri üle tasuta hoiule võtmiseks. MTÜ Militaar­ajaloo Selts juhatuse liige Ain Tähiste kinnitas, et kokkulepe Kivi-Jüri eksponeerimiseks Hiiumaa militaarmuuseumis on saavutatud, plats, kus kuju seisma hakkab, välja valitud.

„Meil on monumentide park, kus juba mõnda aega on eksponeeritud kaks esimest võsast leitud punamonumenti, hiljuti lisandus Emmastest teisaldatud monument ning vahest saab sinna tulevikus ka see Tahkuna monumentaalne pannoo – Vitali Navožnõhhi mälestusmärk „Hiiu saare kaitsjatele Balti mere­meestele“. Kivi-Jüri jaoks on meil seal koht olemas,“ selgitas Tähiste.

Vastuseks küsimusele, miks neid objekte eksponeerida vaja, ütles ajalooentusiast Tähiste, et iga objekt räägib oma ajastust ja ajaloost, raudrüü räägib raudrüütlite ajast, haakristiga jahukott wermachti tegemistest, nõukogude aja mälestusmärgid sellest ajast.“