Kes seisab hiidlaste eest?

Erakogu

Hiiumaa Vallavolikogu liige

Keskerakonna Hiiumaa piirkonna esimees

Kohalikest valimistest on möödas aasta ja aeg anda esimene hinnang, kuidas hiidlased oma valitute poolt juhitud Hiiumaal arengutega rahul võivad olla. Silmatorkavaim juhtimismudeli edasiarendus on vallavalitsuse paisunud koosseis. Kuue valla ja kaheksa vallavanemaga „uduangerjas“ läheb maksumaksjale maksma aastas kaugelt üle veerand miljoni euro. Kui küsida, kes mille eest vastutab, kukub vastutus tihti maha ja kõik kõrge­palgalised vallavalitsejad vaatavad mujale.

Esimese näitena toon välja Kärdla põhikooli ehituse. Valla­volikogu hariduskomisjoni esimehe ja koolijuhina saan kinnitada, et tegemist on Hiiumaale ääretult vajaliku hoonega. Paraku otsustas sotside juhitud Hiiumaa valla koalitsioon selle investeeringu aastateks pausile panna, vaatamata, et riigipoolne toetus oli olemas, prioriteetideks seati teised investeeringud.

Nüüd ei oska keegi öelda, palju uus koolimaja maksma läheb ja millal lapsed sinna õppima saavad asuda?

Algne vallaeelarve kulu, mis oli 600 tuhat, on nüüd enam kui seitsmekordistunud ehk 4,6 miljonit, millele lisandub riigi toetus 3,4 miljonit, ning hetkel on välja öeldud, et koolimaja maksumuseks tuleb 8 miljonit eurot. Ja tundub, et ka see ei ole veel kõik. Samal ajal ekslevad veel Kärdla kooli jäänud õpilased asenduspindadel ning õpetajate motivatsioon järjest väheneb. Kas see ongi Hiiumaa hariduses sotsiaaldemokraatide, Ühise Hiiumaa ja Reformierakonna poolt kodusaarele pakutav super­visioon?

Näide kaks. Lasteaiakohad. Sotsiaalmeediast saime lugeda muret, et Hiiumaa vald ei täida omavalitsuse põhiülesannet – pakkuda kodulähedast alus­haridust. Ainult südametu vallajuht võib soovitada: lapsevanem sõitku talvistel teedel iga päev üle saja kilomeetri valla teise otsa, et paariaastast last lasteaeda viia ja sealt tuua. Meenutan, et mõned aastad tagasi tegi sama sotsiaaldemokraatide ja Ühise Hiiumaa vallavalitsus otsuse Kärdla laste­aia rajamisest rahapuudusel loobuda, sest prioriteediks olid jälle teised investeeringud. Küll aga valmis viis miljonit maksnud Tuuletorn, mille viimase etapi, keldrisse rajatava bowlinguga, on läinud nagu silla ehitamisega Venemaal – raha on kuhugi kadunud, bowlingut ei ole.

Kolmanda näitena võiksime vaadata Hiiumaa koalitsiooni poolt pidulikult kokku lepitud eelistust – Kõrgessaare programmi – üle 150 tuhande euro suurust summat. Sõnades ääretult vajalik ühe, seni väidetavalt ignoreeritud piirkonna järele aitamiseks. Tegelikkuses sisutu tolmukeerutamine, millega aasta jooksul ei ole jõutud kuhugi, kuigi isegi raha on eraldatud, et tegevused käima panna. Kahjuks praegusele valla juhtimisele tüüpiline.

Neljandaks Käina Huvi- ja Kultuurikeskus. 2023. aasta eel­arves on plaan investeerida miljon eurot hoone renoveerimiseks. Osavallavanem kurdab, et raha on veel tublisti juurde vaja. Ainsa rahaallikana nähakse Hiiumaa valla eelarvet. Ei mingit lisa­rahastust riigieelarvest või Euroopa projektivahenditest. Samas on selge, et Käina Kaunite Kunstide Kool vajab uusi ruume, aga täna on väga raske leida seda investeeringut valla eelarvest. Septembrikuu volikogu istungil juhtisin ka sellele olukorrale tähelepanu, et valla juhtide prioriteedid on siiani olnud kahjuks mujal.

Näidete varal jõuame Hiiumaa juhtimise peaprobleemini. Võimetus tulusid juhtida ja kasvatada. Hiiumaa vallavanem kirub üleriigilises meedias riigihalduse ministrit (Isamaa) ja kurdab, et riik on omavalitsused unustanud, kuid tegelikult peaks hoopis küsima, millised töövõidud tal endal vallavanemana Vabariigi Valitsusega suheldes on ette näidata?

Selle aasta riigieelarve panus Hiiumaa objektidesse oli Püha­lepa kiriku osaline restaureerimine ja Vabadussõja monumendi rajamine. Kokku pool miljonit eurot ja seegi realiseeriti Kesk­erakonna poolt juhitud kultuuriministeeriumi kaudu. Tõsi, hiljuti lisandus Hiiumaa haigla otsus, mille avalikuks saamise järel üks osavallavanem kohe end sõnades linnapeaks ülendas.

Hiiumaa haigla nõukogu liige Reili Rand ei ole aga tänaseni suutnud anda selget vastust, missugusest rahvastikuprognoosist haigla uuendamisel lähtutakse. Ja vahest oleks hiidlaste tervisele mõeldes olnud otstarbekas säilitada riigieelarves ka meditsiinikopterite hange. Ehitas ju sama Reili Rand valla raha eest kopteritele uhke maandumisplatsi. Tõsistel juhtumitel saab hiidlane ju tulevikuski arstiabi Tallinnas.

Jüri Ratase juhitud valitsuste investeeringud Hiiumaale olid viie aasta jooksul kaugelt üle kümne miljoni euro. Hiiumaa eelarvele oli see hoomamatult suureks toeks, mis elukvaliteeti saarel parandas ja julgelt tulevikku vaadata lubas. Eelolevatel aastatel kuivavad Hiiumaa investeeringud kokku. Kui keegi Hiiumaa valla koalitsioonist peaks kevadiste valimiste eel rääkima Kärdla uuest kultuurikeskusest, mille ehitamise ettepaneku Hiiumaal Keskerakond tegi, tasuks vaadata koalitsiooni investeeringute tabelit.

Kokkuvõtvalt. Hinnad tõusevad, ostujõud väheneb, Hiiumaal on Eesti väikseimad palgad, aga kui vaadata maamaksu, siis kõige enam kasvanud maahinnad. Demo­kraatia lubab valijal ka eksida, aga kevadiste Riigikogu valimiste lähenedes tasuks tõsiselt küsida: kes seisab hiidlaste eest?