Kas Hiiu Lehte on vaja?

Erakogu

MARGUS TABOR

Kui mina väikse poisina Hiiumaal mamma juures olin, käis Nõukogude Hiiumaa kolm korda nädalas. Ja alati, kui mamma käsu peale postkastist lehe tõin, ütles ta esimese asjana: „Oota, ma vaatan, kes surnd on!“ See tekitas mus sellise huvi ajalehe vastu, et lihtsalt pidin lugema õppima!

Teine lugu Hiiumaa ajalehega on seotud Mamma insuldiga.

Ma ikka ütlesin Mammale alati, et hoia need Hiiu Lehed alles ja ära neid ära viska, et kui ma koju tulen, siis ma tahan neid lugeda. Ja Mamma vastas alati: „Siin pole ju midad! Siin pole mitte s***gi kirjutatud!“ Ja ei olnudki mõnikord.

Ja kui ta insuldi sai, siis ta rääkis ju, et: „Ega mina pole aru saand, et see insuldi käis. Ega see ei käi niimoodi näksti, et kohe saan aru! Võtsin vardad kätte ja mõtle… Ei saa, ei saa. Käsi ei tööta. Hakkan kirjutama. Õudselt kole käekiri! Nagu varesejalad!“

Ja kui ma siis koju tulin ja neid mulle hoitud Hiiu Lehti nägin, oli Mamma kõik need ajalehe valged ääred täis kirjutanud, et oma käekirja treenida. „Täna oli sant ilm,“ näiteks. Nii sai ajaleht mu jaoks topelt väärtuse – esiteks olid Hiiumaa uudised ja teiseks olid need Mamma märkmed.

Aga loomulikult on Hiiu Lehte vaja. Samamoodi nagu on vaja teatrit ja kino ja kõike muud, eriti ajal, mil käib üks suur hirmutamine, nagu me kohe sureks kõik ära ja sel talvel keegi ellu ei jää. Ma ei tea, kas need hirmutajad ei tea, et meid on terve põlvkond, kes me kõike seda juba näinud oleme ja saame kindlasti hakkama. Muidugi tuleb valmis olla, et võib raskeks minna, ja plaan peab olema, aga tegelikult ei ole ellu jäämiseks muud vaja kui vett, süüa, sooja ja rahu.

Palju raskem probleem on meie jaoks nähtavasti see kella keeramise lõpetamine. Mõned aastad tagasi olime seda peaaegu juba tegemas, aga siis tuli välja, et ikka liiga keeruline ja liiga raske. Pandeemia üle elada või sõda… See pole midagi! Sellega saame hakkama. Aga kella keerame ikka edasi, nii et näpud villis, sest seda mitte teha on lihtsalt liiga keeruline. Ajaleht saab siis seda meelde tuletada ka. Vaadake, et ära ei unusta, sel laupäeval!

Aga tegelikult. Ajaleht ikka tekitab mõnusa koduse tunde, nii et küll on hea, et seda kinni ei pandud ja leidusid inimesed, kes seda edasi välja anda tahavad.

Sest no mis me teeks, kui Hiiu Lehte enam poleks ja mõni inimene midagi väga lolli korda saadab? Ei saaks teda enam isegi ähvardada, et kuule, me paneme su lehte!