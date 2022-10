Kärdla Tormi tänava algus saab remondi ja uue asfaldi

Kolmapäeval andis vallavalitsus nõusoleku lepingu sõlmimiseks ASiga Tariston, mille tulemusena uuendatakse Kärdlas Tormi tänava Heltermaa maantee poolne sisse­sõit umbes 70 m ulatuses. „See on vaieldamatult kõige halvemas korras tänavalõik kogu Kärdlas. Seetõttu oli selle kordategemine meie püha kohus,“ ütles Kärdla osavalla vanem Aivar Viidik.

Ta lisas, et korralikku remonti vajaks kogu Tormi tänav ja mitmed tänavad veel, aga paraku ei ole linna eelarves selleks hetkel võimalust. „Järgmine tänav, mis mu südant vaevab, on Sireli,“ ütles Viidik ja lisas, et interneti ja tänavavalgustuse kaablite paigaldamisega on tänav mitmest kohast läbi kaevatud ja taastamata jäetud. Probleem on jõudnud nii Hiiu Lehte kui sotsiaalmeediasse, sest aastaid on sealsetele elanikele lubatud tänav korda teha, aga lubadusteks on need seni jäänud. „Ma ei saa sellist suhtumist kuidagi heaks kiita, sest lubadused tuleb täita,“ tõdes Viidik.

Tormi tänava remondi teeb Kärdla linn omavahenditest, tööde maksumus on koos käibemaksuga 17 770 eurot.

„Suhtlesin täna (neljapäeval) Taristoniga ja sain lubaduse, et järgmisel nädalal alustavad nad tööd,“ oli Viidik optimistlik.

PEEP LILLEMÄGI