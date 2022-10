Kaluritega jõuti kokkuleppele

Harda Roosna

Keskkonnaministeerium teatas neljapäeval, et ranna­kalurite järgmise aasta kalapüügivõimaluste osas jõuti kokkuleppele. Sisuliselt tähendab see, et järgmiseks aastaks kavan­datud püügivahendite piirang jääb ära.Eelmisel nädalal ministeeriumis toimunud kohtumisel osalesid ranna­kalurid ja püsiasustusega väikesaarte esindajad. Hiiumaad esindasid MTÜ Hiiukala juhatuse esimees Kaja Hiis-Rinne ja juhatuse liige ning rannakalur Ilmi Aksli.TÜ Eesti Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa ütles, et eelmise aasta seisuga on vaid 37,5% ranniku­mere kalade asurkondadest heas seisus. Instituut on olukorra parandamiseks välja pakkunud soovitused, mille peamine sõnum püügivahendite arvu vähendamine.Keskkonnaministeerium selgitas kohtumisel kooskõlastusele saadetud määruse eelnõu, millega oli kalavarude kaitsest lähtuvalt ette nähtud võrkude, mõrdade ja muude püügivahendite vähendamine 15%.Keskkonnaministeeriumi kala­varude osakonna juhataja Herki Tuusi sõnul oldi üksmeelel selles, et sellised ühised kohtumised kalanduse tuleviku üle on väga vajalikud ja kalavarusid on tarvis kaitsta.Vaieldi selle üle, kas kalavarusid kaitsta täiendavate püügipiirangute abil tingimustes, kus piiranguid on niigi liiga palju.Kalurid leidsid, et täiendavateks mõistlikeks ja sihitud meetmeteks on siiski veel ruumi, ilma et see püügi ebamõistlikuks muudaks.Keskkonnaminister Madis Kallas nentis, et põhiraskus ongi leida tasakaalu­koht, kas kalavarusid kaitsta täiendavalt erinevate lokaalsete piirangutega või vähendades püügivahendite üldarvu. Oma rolli mängivad siin ka kormoranid ja hülged, kelle mõju kalavarudele hinnatakse püügiga samasse suurusjärku, mis nõuab selgelt ka sellega tegelemist.Kohtumiselt jäi kõlama, et põhimõtteliselt ei ole paljud kalurid ka püügivahendite üldarvu vähendamise vastu, kuid küsimus on, kuidas teha seda nii, et sotsiaal-majanduslik mõju oleks maandatud. Ministeerium lubas arutelu koos kaluritega jätkata.

Toimetaja HARDA ROOSNA