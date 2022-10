Imelik masin töötas Männamaa maisipõllul

ARDO LAANESER

Männamaa kandis piimakarja kasvatavad isa Mati ja poeg Martin Vallikivi külvasid sel aastal prooviks maisi, mais kasvas ilus ja selle koristamiseks tuli mandrilt tuua kombain, millist Hiiumaal seni nähtudki pole.OÜ Kuriste Agro ja OÜ Männaka juhatuse liige Martin Vallikivi rääkis, et maisi­kombain on renditud ja läheb varsti jälle mandrile tagasi.Maisi külvasid nad 12 hektarile ja kasvatasid tänavu esimest aastat. “See õnnestus, järgmisel aastal kasvatame rohkem,” ütles Martin Vallikivi. “Mais küll päris valmis ei saanud, tera oli veel piimal, aga täitsa kollased juba,” rääkis põllumees. Kombain tegi maisi siloks ja selline nende plaan oligi, sest nii valmis see lõuna poolt pärit põllukultuur siinkandis ei saagi, et küpset tera kätte saada. “Kas lehmadele see silo meeldib, saame talvel teada!”Vallikivid kasvatavad väga erinevaid taimekultuure, tänavu näiteks ka hernest ja rapsi, mis seekord olid viletsa kasvuga. See-eest olid saagikad rukis, suvinisu, kaer ja oder. “Aastad pole sarnased ja ühel aastal õnnestub üks, teisel teine vili,” nentis Martin, et siis ei jää nad päris tühjade pihkudega, midagi põllult loomadele ninaesiseks ikka saab.Teravilja all oli neil kokku ligikaudu 300 hektarit põldu. Veiseid on kokku 400 ringis ja lüpsilehmi 214. “Kõik nad peavad söönuks saama,” kinnitas talu noorperemees. Kuna nende Kalda talu on mahetalu, läheb nende piim ikka Saaremaa piimatööstusesse. “Mujal mahepiima kokku ei ostetagi kui Saaremaal,” selgitas Martin Vallikivi.

HELJA KAPTEIN