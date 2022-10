Hüvasti, Kivi-Jüri!

Kirgi kütnud punamonument on nüüd läinud. Aga mitte lihtsasti.

„Mind see ei sega!“ ütlesid ühed. „Pole kunagi seda sümbolina näinud,“ laususid teised. „Killus­tikuks!“ arvasid kolmandad. „Kuidas me nüüd teed juhatama hakkame?“ küsisid neljandad. Ja mõned olid täitsa kurvad ka.

Ikkagi kunst. Enne, kui Tallinnasse Päts püsti pandi, oli see suurim peaskulptuur Eestis. Autor Endel Taniloo oli monumenti ka omad väiksed vimkad sisse kujundanud, mis vargsi nõukogude vastast meelsust väljendasid. Kiivrijoon meenutab selgelt saksa sõjakiivrit ning kolm korda tahtis KGB seda omal ajal just sellepärast ka teisaldada. Seda, et kiivril ilutseb viisnurk, nägid paljud esimest korda alles teisaldamise päeval ja ainult siis, kui neile oli öeldud, et seda sealt otsima peab. See oligi kujuri eesmärk. Lisaks kogu Kivi-Jüri ümbritsev folkloor.

Seda kõike võib mõista. Kunsti võib austada. Ajaloost võib lugu pidada. Aga ikkagi.

Mõeldes Ukraina sündmustele, ei saa ju kuidagi teisiti, kui võtta maha kogu nõukogude sümboolika. See on vähim, mis me teha saame, et näidata, kellel meie meelest on õigus.

Ja üks mõte veel. Üks hirmus mõte, aga kes meist seda sel aastal vähemalt korra poleks mõelnud, et… Mõtle, kui tulevad!

Ja tulevad ja näevad, et näe, neil monumendid kõik veel püsti. Näe, meie keeles kirjad peal. Näe, ütlevad, et oleme tublid kangelased. Näe, tahavadki vabastamist.

Täiesti vale sõnum ju.

Nii et, head aega, Kivi-Jüri! Kohtume muuseumis!

PIRET EESMAA