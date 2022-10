Hiiumaa on üha hinnalisem

Peep Lillemägi

Hiiumaal on maa hind kahekümne aastaga kasvanud 13,3 korda.

Kasv on Eesti teiste piirkondadega võrreldes suur. Eespool on vaid Tartumaa, kus kasv on 15kordne. Keskmiselt on maa maksustamishind Eestis 20 aastaga kasvanud 7,2 korda, arvestuslikult

28,2 miljardile eurole. Uue maa hindamise, mis saab aluseks maamaksu arvutamisele, tegi Maa-amet koos kutseliste kinnisvara hindajatega. Maaomanik ja kohalik omavalitsus ei pea hindamiseks tegema muud, kui üle kontrollima oma andmete õigsuse andmekogudes.

Koduomanikke maa hindamisest lähtuv maamaksu tõus ei ähvarda. Kodualune maa on Eestis maamaksust vabastatud kuni kahe hektari ulatuses. Hiiumaal on aga üksjagu inimesi, kellel saarel kas teine või suve­kodu. Nende kinnistute pidamine võib seoses maamaksu tõusuga minna kallimaks.

Rahandusminister loodab lisatulu

„Väga palju maad on tsiviilkäibest või majandamisest väljas tänu sellele, et inimesed on ostnud, maamaksu Eestis peaaegu ei ole ja saab lihtsalt hoida ja vaadata, kuidas kapital kasvab. Maa ei teeni tulu, ei panusta rahvamajandusse. See koht minu arvates on, kust võiks suurem sissetulek tulla,“ rääkis rahandusminister Annely Akkermann eelmisel nädalal Esimeses Stuudios.

Hiiumaa valla rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus ütles, et maamaksu osakaal Hiiumaa valla eelarves on ligi 2% valla põhitegevuse tuludest. „Kuna osakaal eelarvest on väga väike, siis suuri muutusi maamaksu võimalik tõus ilmselt kaasa ei too,“ lausus ta.

Hiiumaa vallavalitsusest täpsustati veel, et maa korraline hindamine on turupõhine maa hindamine, mille tulemusena määratakse igale katastriüksusele ligikaudne maa turuväärtus ehk maa maksustamishind. Tegemist on masshindamisega, mille tulemus on statistiline üldistus.

Hiiumaal maad osta väga polegi

Vastuseks küsimusele põhjustest, miks on Hiiumaal maahinna kasv 20 aastaga Eesti teiste piirkondadega võrreldes tipus, märkis Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste peamiseks turu­situatsiooni – suurt huvi maa omandamise vastu ja vähest pakkumist. „Tõenäoliselt mõjutavad lisaks elamumaa ostjatele turgu oluliselt ka metsa­maa ostjad, sest puidu hinnad on olnud kasvutrendis. Elamumaa osas teatud piirkondade populaarsus kindlasti veab eest seda kiiret kasvu, näiteks Kõpu poolsaar. Kalana küla on suvitajate seas nii populaarne, et sinna on tekkinud sadakond uut aadressi,“ rääkis Rattiste.

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg osutas turuolukorra mõjutajana sellelegi, et Hiiumaa on viimastel aastatel olnud üks väheseid maavaldu, kus elanike arv püsinud või kasvanud.

Metsaomanikele kõlab äratuskell

Hiiumaa Metsaseltsi juht Aira Toss ütles, et maamaksu tõus ei ole midagi uut. See, et maade ümberhindamine toimub, oli pikalt ette teada ja enamik metsaomanikke on selle kuluga arvestanud. „Kahe kümnendi jooksul on Hiiumaa erametsadega toimunud palju ostu-müügi tehinguid ja kuna omanikku on vahetanud suured paketid kinnistuid, on hinnad olnud ka selle võrra kõrgemad. Maamaksu tõus mõjutab maaomanikke oma metsi efektiivsemalt majandama, sest majanduses on ikka nii, et kui kulud ületavad tulusid, siis ei ole võimalik tegutseda, peale saab maksta hobidele, aga mitte ettevõtlusele. Väiksemate maaomanike puhul on ka varem olnud märtsikuine maamaksuteade üheks äratuskellaks, mis paneb mõtlema metsaomanikuks olemise kuludele – eks tulevikus on selle äratuskella helin lihtsalt valjem.“

Maamaks saab tõusta kuni 10% aastas

Harju talu peremees Toomas Remmelkoor, kes kasvatab teravilja mitmesajal hektaril, ütles maamaksu tõusu kohta järgmist: „2023. aasta saab olema põllumajandusele riskantne aasta niigi, sisendite hinnalaed on üle tasuvuse. Sõltub, kes kui palju riske suudab maandada. Teine teema on maade hindamine, kus riik riputab hinnalipikud, mis ei vasta tegeliku maa väärtusele. Ootame need hinnakleepsud ära, siis saab analüüsida.“ Remmelkoor lisas, et maamaks saab tõusta kuni 10% aastas ja nii see ongi.

Maamaksu suuruse kinnitab kohalik volikogu seadusega ette antud piires. Ilmselt tähendab maamaksumäärade tõus, et maksimaalse lubatud määraga maksustatud maad saab olema senisest vähem. „Keskmisest kiiremini tõusnud hinnaga maade puhul tekib vajadus maamaksu hüppelist kasvu piirata. Sellele seatakse seaduses 10% piir. Seega ühegi inimese ega ettevõtte maamaks ei saa olla varasema aastaga võrreldes suurem kui 10%,“ kirjutati rahandusministeeriumi blogis.

Huvitav ajaloofakt:

Ka viimase korralise hindamisega enam kui 20 aastat tagasi kallines Hiiumaal maa hind peale tiheasustusalade kõikjal. „Maa hindamist läbi viinud Hiiu Maakatastri juhataja Lembit Kuulmata sai toona hindamistulemustega rahulolematutelt hiidlastelt üle saja protestikirja,“ kirjutas Hiiu Leht täpselt 21 aastat tagasi, 1. novembril 2001.

Hindamise tulemused saab üle vaadata ja tagasisidet anda

Maa korralise hindamise käigus hinnatakse ainult maad, ei hinnata kasvavat metsa ega ehitisi. Hindamine tehakse üksnes andme­kogude andmetele tuginedes, paikvaatlusi ei tehta. Aluseks võetakse toimunud kinnisvaratehingute andmed, maad kirjeldavad andmed maakatastris ja teistes andmekogudes ning kinnisvaraturu analüüsiks vajalikud andmed.

Maa-ameti teatel avalikustatakse hindamis­tulemused järgmisel esmaspäeval, 31.oktoobril. Peale seda on võimalik kõigil nendega tutvuda ja anda tagasisidet näiteks selle kohta, kui kasutatud algandmetes on mõni viga. Võimalikud vead andmetes parandatakse ja arvutatakse uus väärtus. 2022. aasta hindamis­tulemused võetakse maamaksu arvutamisel kasutusele alates 1. jaanuarist 2024.