HiiuIngel sõitis Helsingi lähedal madalikule

Ajaleht Helsingin Sanomat teatas oma veebilehel, et laupäeval sõitis Suomenlinna lähedal madalikule Eesti purje­laev. Selgus, et tegu oli meie purjekaga HiiuIngel, mis eilseks koos meeskonnaga turvaliselt kodusadamas tagasi.Madalikule sõidu ajal laeva roolis olnud Ain Tähiste rääkis, kuidas see juhtus. “Mõtlesin, et teen ühes kohas lõike, kus kaart näitas kolm meetrit vett, aga siis selle ühe kivi leidsin üles, mis seal oli,” rääkis Tähiste. Laeva kerest pool meetrit väljaulatuva kiiluga sõideti kivi otsa, kuna laeva kiirus oli väga väike, lõppes kõik õnnelikult. “Kõige rohkem aega kulus abi ootamisele, aga Soome politsei ja piirivalve tegid head tööd,” kiitis Tähiste.Sel laupäeval pidi Soomes Tervasaares toimuma ajalooliste purjelaevade purjetamisvõistlus Tynnyri. Tähiste ütles, et kuna ilm oli üsna “karvane”, jäeti võidusõit ära ja selle asemel toimus eskaadrisõit. Just selle sõidu ajal, kui Tähiste kahe saare vahelt n-ö lõigata püüdis, alus madalikule sõitiski.“Kuna muud sündmust õieti ei toimunud, siis tänu meile õnnestus natuke elevust tekitada,” naljatas Tähiste. Lisaks temale olid sõidul kaasas Andrus Padu, Jüri Ausmaa ja teised kogenud meeskonnaliikmed, kellega Tynnyrile mindi HiiuIngliga juba kolmandat korda, purjekas Lisette, muide, on seal käinud kaks korda. Ülesõidu ajal Hiiu­Ingel suuremast tormist pääses ja suure tuule ajal seilati Soome skäärides.Pühapäeval, 9. oktoobril tähistati 35. purjekapäeva, mil Helsingi Kauppatorile kogunevad purjelaevad üle Soome ja ka mujaltki ja publik on oodatud laevadega tutvuma. Tähiste ütles, et ka nende alusel käis palju külalisi, ka eestlasi, ning pilti, kus sadamas on korraga kümme-viisteist traditsioonilist purjelaeva, ei näe kusagil mujal.HS: kallutamine aitas aluse madalikult lahti “Laupäeva pärastlõunal sõitis Helsingis Santahamina ja Suomenlinna vahelisel akvatooriumil Kruunuvuorenselkal madalikule Eestis traditsioonilisel viisil ehitatud purjelaev HiiuIngel. 17 meetri pikkusel laeval oli kolm meeskonnaliiget ja viis reisijat, keegi viga ei saanud,” kirjutas Soome rannavalve mere­pääste juht Marko Siro ja oletas, et tegu oli mingi navigatsiooniveaga. Laev päästeti madalikult kallutamisega, mis on Siro sõnul tüüpiline võte purjelaevade ja -paatide vabastamiseks. Enne lahtiühendamist viidi reisijad teisele alusele ja päästjad andsid purjekale teisest pääste­paadist köie, mille meeskond masti toimetas. Pärast seda kallutas päästekaater pukseerimisel purjekat. Kui purjekas oli piisavalt kreenis, pukseeris teine paat selle madalikult minema. Kogu operatsioon võttis aega vähem kui pool tundi. Laev kannatada ei saanud ja sai koos reisijatega oma teekonda jätkata. Päästetöödel osales kokku kolm Soome merevalvepaati ja üks politseikaater. Esimesena tõttas appi lootsikaater, mis merehädas olijaist teatas.