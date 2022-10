Hiidlastele tuleb tagada varustuskindlus ja vahetu kasu arendustest

Erakogu

KRISTJAN VANASELJAerakond Parempoolsed juhatuse aseesimees

Hiiumaa energiavarustuse suurim probleem on hetkel varustus­kindlus ja sobiva infrastruktuuri puudumine võimsuste lisamiseks. Kavandamisel olevate suurte meretuuleparkide liitumis­punktid ei ole planeeritud üldsegi mitte Hiiumaale, vaid mandrile, Aulepa liitumispunkti. Seega esimene eesmärk Hiiumaa energia­varustuse tugevdamiseks ja stabiilsuse tagamiseks peab olema mandri ja Hiiumaa vahelise 110kv ühenduse rajamine ja liitumispunkti ehitamine Kärdlasse. See loob võimaluse, et tekiks:

a) ringtoide Saaremaa ja mandri kaudu

b) võimalus saada kasu saare lähedale rajatavast meretuulepargist

c) võimalused liituda kohalikel väiketootjatel elektrivõrguga. Täna ei ole see võimalik, sest võrk lihtsalt ei võimalda seda enam.

Ehk enne, kui saame üldse rääkida võimalikest tootmis­allikatest, tuleb Hiiumaale luua esmalt sobiv taristu, mis hiidlastele ka otsest kasu toob. Et Hiiumaa elanikke kogu energiaturu arengutega rohkem siduda, võib võrgu ehitamisel teha näiteks maaomanikega kokkuleppeid, et nende maid läbiva liini kompenseerimiseks oleks neil võimalik ilma liitumistasuta oma väiketootmised võrku lisada, tuuleparkide loomise ja hilisema hooldamise käigus saaks ka kohalikud inimesed tööd jne.

Laiemas plaanis on elu meile näidanud, et riigil peab endal olema võimekus oma tarbeks ise elektrit toota. Tuul, vesi ja päike on küll keskkonnasäästlikumad energia tootmise ressursid, mille poole ka kogu maailmas üha enam liigutakse, kuid paratamatult on nad täna veel siiski liiga juhitamatud ja ebakindlad, millele 100% lootma jääda ei saa. Lisaks on meretuulepargid ka äärmiselt kallid rajada. Üks peamine lahendus tuuleenergia hüppeliselt suuremaks kasutuselevõtuks oleks muidugi energia salvestamise võimalus. Selle teemaga tegeleb terve maailm, aga häid tehnoloogilisi lahendusi paraku veel ei paista. Kui me aga räägime ajateljest aastani 2030, siis muidugi jääb lootus, et selleks ajaks on salvetusvõimekuse osas olulised arenguhüpped toimunud ning energia varustuskindlust saab siis oluliselt paremini tagada. See oleks kindlasti suur revolutsioon kogu maailma jaoks. Meil on vaja juhitavaid võimsusi, ükspuha, millisest allikast need tulevad. Ja meil on olnud Eestis õnne, et meil on olnud olemas põlevkivi, mida mujal asendab peamiselt kivisüsi ja mis on siiani enim­kasutatud energia tootmise ressurss maailmas. Tuleviku mõttes tasub aga Eestis kindlasti vaadata ka tuumaenergia poole, nagu seda praktiseeritakse üsna laialdaselt mujal Euroopas (sh Soomes).

Kokkuvõttes on Hiiumaa vaates siiski esmalt kõige olulisem stabiilse ühenduse loomine mandri ja Hiiumaa vahel ning sealt saab siis minna juba kogu Eesti üldise energiapoliitika raames edasi konkreetsete tootmis­allikatega. Loodame igatahes väga, et vähemalt aastaks 2030 on Hiiumaal lõpuks toimiv ja tõrgeteta elektrivarustus, olenemata selle allikast.