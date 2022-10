Hiidlase hääl loeb

KEIT KASEMETS

poliitika.guru toimetaja,

Hiiu Lehe toetaja

Riigikogu valimisteni on jäänud 20 nädalat. Hiiu Leht püüab nende nädalate jooksul tuua poliitika rubriigis hiidlasteni kõigi erakondade ja meie ringkonna kandidaatide ideed ja mõtted.

Hiiumaa on koos Saaremaa ja Lääne­maaga osa viiendast valimisringkonnast, kus 2019. aastal jagati 6 mandaati. Hiidlasi oli kõigist selle piirkonna valijatest eelmistel valimistel ligikaudu 15%, valimisnimekirjas oli 8016 hiidlast. Päris kokku hiidlaste eelistused kogu valimisringkonna tulemustega ei langenud. Ringkonnas võitis valimised selgelt Reformierakond, EKRE ja Keskerakonna ees. Kuigi edetabel oli ka Hiiu maakonnas, samas siis vahed erakondade vahel olid väga väikesed. Hiidlased andsid enam-vähem ühepalju hääli neljale erakonnale – Reformi­erakonnale, EKREle, Keskerakonnale ja Sotsiaal­demokraatlikule Erakonnale.

Ringkonnamandaadi said Kalle Laanet Reformierakonnast, Helle-Moonika Helme EKREst ja Enn Eesmaa Keskerakonnast. Üleriigilise kompensatsioonimandaadiga said ringkonnast Riigikokku veel Urve Tiidus (Reformierakond), Jaanus Karilaid (Keskerakond) ja Heiki Kranich (Reformierakond). Asendusliikmetena on lühemaks ajaks Riigikokku jõudnud ka kaks hiidlast, Aivar Viidik (Reformierakond) ja Reili Rand (Sotsiaal­demokraatlik Erakond).

Nemad peaksid täna olema põhilised piirkonna huvide eest seisjad Riigikogus. Kas nad kandideerivad kõik ka sel korral samas piirkonnas, näeme jaanuaris, kui valimis­nimekirjad kinnitatakse.

See, et hiidlaste eelistus kogu valimisringkonna tulemusest erines, ei tähenda, et hiidlaste häälel ei oleks kaalu. Vastupidi. Aivar Viidik sai Hiiumaalt näiteks 3 korda rohkem hääli kui piirkonna esinumber Kalle Laanet. Reili Rand sai Hiiumaalt rohkem hääli kui Madis Kallas Saaremaalt ja tegi sotside nimekirja parima tulemuse. Helle-Moonika Helme sai Hiiumaalt vähem hääli kui Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Antti Leigri, kes seljatas Hiiumaal kindlalt ka Keskerakonna esinumbri Enn Eesmaa.

Hiidlastele on tähtis teada, mida siin ringkonnas kandideerivad poliitikud hiiu asjadest arvavad. Seepärast küsib Hiiu Leht erakondadelt ja kandidaatidelt edaspidi igas teisipäevases lehes arvamusi Hiiumaale oluliste teemade kohta. Reedeti ootame poliitikutelt arvamusi oma ideede ja ettepanekutega, kuidas Hiiumaad arendada.Proovime seda teha objektiivselt ja tasakaalustatult, andes võrdselt leheruumi nii Riigikogu erakondadele kui suurematele Riigikogus mitte esindatud erakondadele. Loodame aidata veidi kaasa sellele, et lugejad saaksid teha informeeritud valiku.