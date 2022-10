Hiidlane ei ehmata küll millegi peale ära

Peep Lillemägi

KADRI TAPERSON

Nii arvab isa, kui talle telefonis räägin, et uurin Päästeametilt, mida teha, kui on päris ohtlik olukord ja kuskohas saarel avalikud varjumiskohad on. Et äkki võib see info inimestele kuidagi häiriv olla.

Sõjalist ohtu ei ole Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ütleb, et praegu tuleb eelkõige lähtuda sellest, et Eestile puudub sõjaline oht. Kui piirkonnas ei asu ühtegi sõjalist või muud strateegilist objekti, puudub ka vajadus suurte avalike varjumiskohtade järgi, sest õhulöögiks pole otsest ohtu. Ta leiab, et kui vaadata Vene Föderatsiooni sõjaväe tegevust Ukrainas, siis ilmselt kõige kriitilisemad on taristu sõlmpunktid – alajaamad, pumbajaamad – sellised objektid, mida rünnatakse tsiviilelanikkonna hirmutamiseks ja demoraliseerimiseks ja millest tasub eemale hoida. Osavalla suuremates asulates, Lauka külas ja Kõrgessaare alevikus on nõukogude aegsed paneelmajad, mille ehitamisel arvestati ka tsiviilkaitse punkritega. Asulate ründamise puhul ongi need keldrid ilmselt kõige ohutumad kohad, kuhu varjuda. Rattiste rõhutab, et need kohad ei ole ametlikult varjumiskohtadeks määratud.

Sõda ei tule sekunditega Lea Vainult, Päästeameti riigikaitse nõunik hädaolukorraks valmisoleku osakonnast on Niels-Peter Rattistega nõus, et sõjalist ohtu ei ole ja tõepoolest – teoreetiliselt tasubki ohu korral taristu sõlmpunktidest eemale hoida. „Kõige olulisem on ka rahuajal jälgida ohuteavitusi,“ ütleb Lea Vainult ja selgitab põhjalikult, millised võimalused selleks on. Eestis ei ole igal pool hädaohust teavitamise sireene, aga on kodanikele SMS-ide saatmise võimalus, raadio, sotsiaalmeedia, aga ka valju­hääldiga varustatud droonid ja eriteenistuse autod, millelt saab inimestele ruuporitega infot jagada. Päästeameti teavitused võivad käia ka selle kohta, et inimesed püsiksid kuumalaine ajal siseruumides ega läheks suure tormiga mere äärde. „Muidugi on alati erandeid, näiteks kuulmislangusega inimene ei pruugi väljast tulevat hoiatust kuulda, seega tulebki kasutada teisi lahendusi, nt vibreerivat mobiiliteavitust,“ selgitab Lea Vainult.

Kodu on kindlus

Oluline on varjuda sinna, kus oled. Kui oled kodus, pane uks ja aknad kinni, siiber kinni, lülita õhksoojuspump ja ventilatsioon välja – välisõhku tuleb limiteerida: see kehtib nii kiirituse kui keemilise rünnaku puhul, siis ei ole mõtet keldrisse minna. Kui kiirituse ajal on vaja välja minna, tuleks need riided, millega korrakski õues käidi, pärast ära visata. Ka kaitseprille on siis vaja. Kiiritusohu puhul õue minnes on kasulik kasutada ka 3–4 tundi vastu pidavat FFP2 kaitsemaski. Koerad-kassid, kes juhtumisi õues on, tuleks kindlasti tuppa tuua.

Õhurünnaku puhul on ohuks lööklained, killud, varingud. Kui maja all on kelder, mine keldrisse; kui ei ole, siis akendeta ruumi. Ka maapealsed kividest keldrid võivad turvalisemad olla kui näiteks puumaja, mis võib põlema minna.

Kui on selline kelder, et 30 cm akent on maa peal, siis tuleks akende ette laduda liivakotte vähemalt 70 cm paksuselt ja ikka nii, et kataks korralikult nii akna laiuse kui kõrguse. Ka keldrite lagesid võiks toestada ja kui keegi hakkab endale tõepoolest maja alla keldrit ehitama, tuleks tellida ehitusprojekt. Lea Vainult tuletab kiisinõuannetest meelde, et seitsme päeva varud võiksid kodus ka olemas olla, aga eks hiidlastel niikuinii on ka.

Ohu eest tuleb ka ära minna

Päris ohutuid piirkondi olemas ei olegi ja ajaloost on teada, et saartele tehakse dessante. Ukraina näitel võib aru saada, et kui väed on sees, ei ole alati tark ennast kinnisesse keldrisse peita. Ka otsetabamuse eest ei kaitse inimest eriti miski, looduslikke varjumisvõimalusi kaljukoobastes Eestis ei ole. „Poliitilisel tasandil ei ole täna ka sellist otsust, et hakata ehitama meetriste seintega betoonist ja ventilatsiooniga varjendeid kogu elanikkonnale,“ räägib Vainult. Praegu saab varjumiskohtadeks kasutada kohalikule omavalitsusele või riigile kuuluvaid hooneid, puudub seadusandlus, mis kohustaks eraomanikul mõnd hoonet näiteks avama, millestki tühjaks tegema jne. On ka häid näiteid, kus eraomanik on nõus hooned varjumiskohaks andma, aga eelarvet hoone kohandamiseks Päästeametil praegu ei ole.

Avalikud varjumiskohad Hiiumaal

On hästi oluline aru saada, et avalikud varjumis­kohad on mõeldud neile, kes ei viibi ohu korral kodus, vaid avalikus ruumis. Õhuhäire peale ei jõua keegi liikuda Õismäelt kesklinna või Emmastest Käinasse. Suuremates linnades on tsiviilkaitse oranž-sinise märgisega avalikud varjumiskohad olemas, Hiiumaal ametlikult veel ei ole.

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg rõhutab, et tsiviilkaitse hõlmab ka abi looduskatastroofide, pika elektrikatkestuse ja muude taoliste õnnetuste korral.

Käina osavallas tagataksegi hädaolukordades soojus ja abivajajate vastuvõtt koolimajas. Reaalse sõjaohu korral, nt õhusaaste ja muu sellise puhul pigem Spordihoone ja Tuuletorni 0-korrustel. Tõsi, viimastes on kitsaskohaks ventilatsiooni ja ajutise elektri­varustuse puudulikkus, ütleb Omar.

Pühalepa osavalla vanem Liili Eller kinnitab, et Päästeamet kaardistas võimalikke varjumiskohti. Etteantud kriteeriumitele vastas Pühalepa osavallas Suuremõisa loss ja selle keldrikorrus ja kui Hiiu maakonna ametlikud varjumiskohad on kinnitatud, pannakse koostöös Päästeametiga vastavad tsiviilkaitse märgid välja ja korraldatakse ka teavitus.