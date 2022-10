Hea vundament

Hiiu Lehe järjejutus teeb autor Helja Kaptein ülevaate Hiiumaa noorkotkaste ja kodu­tütarde, tõsi küll lühikesevõitu, vaid 30aastasest ajaloost.

Aah, laste värk – mis ma tast loen, võib ehk mõni mõelda.

Ent tasub lugeda ja jälgida nimesid, kes oma seiklusterohke lapsepõlve mälestusi kirja on pannud. Ja muidugi mõelda, milliseid ülesandeid täidavad nad praegu, täiskasvanutena.

Malevkonna pealik Andres Kimber, valla­vanem Hergo Tasuja, riigikogu liige Reili Rand, politseijuht Moonika Raudsepp, kaitseliitlane Jürgen Vahtra, päästekopteri juht Marko Mänd ja see nimekiri pole sugugi lõplik.

Järeldada saab, et need, kes lapsena ja noorena kaitseliidu noorteorganisatsioonides koostööd ja erinevaid rolle harjutanud, on tublid tegijad ka täiskasvanueas.

Koos täiskasvanud juhendajatega pannakse juba kooliajal paika nii mitmedki väärtused, õpitakse üksteisega arvestama, lahendatakse päris ülesandeid ja elatakse seiklusrikast elu päris looduses, mitte arvuti­simulatsioonis.

Ideaalid, koostööoskused, juhendamise ja juhioskused, kohusetunne ja oskus vastutada kuluvad marjaks paljudes ametites ja kasvatavad selgroogu täiskasvanuna toime­tulekuks.

Nii et Hiiu Leht julgeb lapsevanematele soovitada – noorkotkaste ja kodutütarde organisatsiooniga liitumine on lapse jaoks hea valik.

4. oktoober 2022