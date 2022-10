Energiahinnad lükkavad Coopi arenguplaane edasi

Argo Nurs

Energiahindade tõus vähendab Hiiumaa ainsa suurema toidutootja, Hiiumaa Köök ja Pagar kasumit, emafirma Coop Hiiumaa arenguplaane see veel ei kärbi, küll võib need lükata kaugemasse tulevikku.

HARDA ROOSNA

„Energiakulude kasv on kaetud kasumi arvelt, mis omakorda siis mõjutab ettevõtte investeerimis- ja arendusvõimekust – eks see selline lumepall on,“ nentis Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons.

Eelmisel nädalal ostis ühistu vallalt 30 000 euroga Emmastes asuva Poe kinnistu. Ühistul oli kavas teoks teha ammune plaan ja ehitada sinna oma kauplusehoone.

Seni on ühistu Emmastes rentinud poe­pinda eraomanikult ja rendilepinguga jätkatakse vähemalt 2027. aasta lõpuni.

Plaane peetakse ka suvekaupluse ehitamiseks Kõppu. „Oleme kaupluse võimalikud asukohad koos osavallavanemaga kaardistanud, planeerimisega aga alustatud veel ei ole,“ ütles Antons.

Hiiumaa Köök ja Pagar kuulub keskmise suurusega ettevõtete hulka ning riigi poolt mikro-ja väikeettevõtetele planeeritav universaalhinnaga elektri soodustus neile ei laiene. Seega tuleb ise hakkama saada.

„Toodame. Iga päev. 31. detsembrist 2021 lõppes fikseeritud elektrihinnaga leping ja alates jaanuarist maksame börsihinda,“ ütles Antons. Hiiumaa Köök ja Pagar üheksa kuu elektrikulu oli tänavu 340 000 kilovatttundi. Võrreldes 2021. aastaga on tarbimine 5 protsenti väiksem, aga rahaline kasv on 2,6kordne ehk 50 000 eurot.

„Oleme energiakokkuhoiuks viimastel aastatel kõikidesse kauplustesse ja Hiiumaa Köök ja Pagar tootmishoonesse investeerinud. Nii on kõikidesse kauplustesse paigaldatud uued energiasäästlikumad kaubandusseadmed ja jahutuskapid, kõikides kauplustes ja tootmisruumides on paigaldatud LEDvalgustus, pagari­tööstuse küpsetusahjudel on soojustagastus­süsteem,“ loetles juhataja kokkuhoiukohti.

Lisaelektri jaoks on Konsumite ning Hiiumaa Köök ja Pagar katustel päikesepargid koguvõimsusega 290,1 kilovatti. Coop Hiiumaa uusima, Käina kaupluse katusel on 150kilovatine päikesepark, Tormi Konsumi katusel 50kilovatine ja Hiiumaa Köök ja Pagar katusel samuti 50 kilovati jagu päikese­paneele, Kärdla keskväljaku kaubamajal veel 40,1 kilovatine päiksepark. „Päikesepaistelise ilmaga ja eelkõige aprillist septembrini on oma päikesepargi energia suureks abiks, aga sügis-talvisel perioodil on päikeseabi minimaalne,“ märkis Antons.

Päikeseparkide arendamiseks on heldelt toetus­meetmeid, aga paraku pole ülejäävat taastuv­energiat Hiiumaal võimalik tagasi võrku müüa. Põhjuseks nii elektritarbijate vähesus saarel kui puuduvad võrguühendused, et ülejääva võimsuse saaks mujale suunata.

„Seega tuleb ettevõtjal arvestada optimaalse investeeringuga, et kõik, mis toodame, ka ise ära tarbime,“ nentis juhataja.

„Septembrikuus viisime ettevõttes läbi ka energia­auditi, et leida veel kokkuhoiukohti. Nüüd kustuvad öösiti kaupluste parklates tuled, kaupluste ladudes on lampidel liikumisandurid, joogi­külmikud on talveperioodiks välja lülitatud.“

Kas hinnatõus tuleb?

„Hindasid oleme tõstnud ühe korra, kevadel ja siis tooraine hindade tõusu tõttu,“ ütles Antons. Hinnatõusud on tema sõnul tingitud eelkõige tooraine ja kauba sisseostuhindade tõusust ja energia kallinemise tõttu ettevõte hindu tõstnud ei ole.

Hiiumaa Köök ja Pagar toodangu tarbijaid jätkub ja kogutoodang on möödunud aastaga võrdluses väikeses kasvus. „Oleme siiralt tänulikud kõikidele Hiiumaa Köök ja Pagar toodete austajatele Hiiumaal ja teispool merd niisamuti,“ tänas Antons.

Septembri lõpus saatis valitsus riigikogu töölauale elektrituruseaduse muutmise seaduse, millega tahetakse anda mikro- ja väikeettevõtetele võimalus osta elektrimüüja käest elektrienergiat reguleeritud hinnaga.

Toidutootjate ühendused teatasid seepeale, et toidujulgeoleku tagamiseks tuleks kehtestada energiakandjate mõistlikud piirhinnad kõikidele toidutööstustele. See, kas n-ö keskmistele ja suur­ettevõtetele hinnasoodustus laieneb, on veel lahtine.

Kaja Antons ütles, et millegi arvelt tulevad ka need soodustused ja lõppeks peab keegi kulud ikkagi kinni maksma, seepärast tuleb ka igal elektritarbijal endal teha, mis võimalik, kulude kokkuhoiuks. Seni keskmistele ja suurtootjatele elektri piirhindasid kehtestatud ei ole.