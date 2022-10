Elektrihindade teema on tulnud, et jääda

Kaja Hiis-Rinne

KADRI TAPERSON

Mikro- ja väikeettevõtted annavad 60% Eesti majanduse käibest. Kolmapäeval (19. oktoobril) hääletas Riigikogu Elektrituru seaduse muutmise poolt, mille järgi saavad ka mikro- ja väikeettevõtted Universaalteenusele üle minna, kui see neile sobib.

Kuu aega tagasi hääletati samasse seadusesse muudatus, toetada era­isikuid ja ilmselt novembris jõuab kätte kohalike omavalitsuste kord – koalitsioonis on alanud arutelud ka nende toetamise osas.

Hiiumaa väikeettevõtjad

Arno Kuusk ütleb, et tema ettevõtet see otsus ei puuduta, sest selle tegevus­alad ei ole pideva elektri­tarbimisega seotud. Aga kindlasti on see teema, mis puudutab otseselt väga paljusid. Kalli Sein näiteks ütleb, et teda puudutab see otsus muidugi, sest elektrikulu on tal suhteliselt suur. Praegu saab ta valida, et kasutab klaasiahjusid näteks öösiti, aga väga hea oleks, kui ka universaalteenus oleks üks valikutest. Kolmapäevasest riigikogu otsusest kuuldes lubab Kalli kohe arvutama hakata. Ettevõtja Argo Nurs jagab, et temal on praegu fikseeritud hinnaga pakett, mis on soodsam kui universaalteenus. Aga kindlasti on hea, kui väikeettevõtjal on valikuvõimalus ja saab sellest kindlustunnet. Samas peab hakkama iga ettevõtja mõtlema ka tulevikule – pikas perspektiivis ei saa jätkuda see, et keegi maksab midagi sinu eest niisama kinni. Argo soovitab mõelda taastuvenergia lahendustele ja sellega oma kulutusi leevendada.

Selgituseks, et väikeettevõtja on äriühing, kus töötab vähem kui

50 inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa kümmet miljonit eurot. Mikroettevõtja parameetrid on muidugi veel väiksemad.

Keskmised ettevõtted

M ja P Nurst väikeettevõtete nimistusse muidugi ei mahu – nemad annavad tööd rohkem kui 200-le inimesele. Juhatuse liige Agur Nurs ütleb, et need, kes väikettevõtte kriteeriumisse mahuvad, saavad läbi erinevate toetuste konkurentsieelise ja see, kes toetust ei saa, peab ise hakkama saama. „Millegipärast arvatakse, et suuremad on tugevamad ja küll nad üle elavad, aga samas – kui suur laev karile sõidab, on kärinat ja mürinat kaugele kosta,“ ütleb Agur.

Riigikogu suures saalis toimunud aruteludest selgub, et pole sugugi võimatu, et pärast kohalike omavalitsuste toetamise otsust novembris, arutatakse millalgi ka keskmise suurusega ettevõtete toetamist. Eelnõu algataja Kristen Michal seda küll ei toeta ja toob korduvalt näidet tekist, mis kõiki katma ei ulatu. Teisisõnu – tõhusaid katlaid, mis soodsamat elektrit toodavad, on praegu liiga vähe.

Omavalitsused

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja räägib, et Hiiumaa vallal on möödunud aastal läbi viidud riigihange, mille alusel ostetakse elektrit börsi­paketiga. Teenusepakkujaks Eesti Energia. „Tuleb tõdeda, et suurem osa kohalikke omavalitsusi on vabariigi valitsuse andmetel börsipaketi valinud,“ räägib Hergo.

„Niisamuti on börsipaketil RKAS (Riigi Kinnisvara AS), mis tõi Ärilehes välja, et börsipakett on kasulik valik olnud. Mõeldakse pikas perspektiivis.“ Vallavanem arutleb, et ehkki käesoleval aastal olnuks ilmselt fikseeritud pakett soodsam, siis juba näiteks 2023. aastal lisandub Eestis võrku märkimisväärselt palju päikese­energia parke ja see võib seda muuta.

Mõtlemisteemat jätkub. Käes­oleval kuul on börsihind nii mõnelgi päeval universaalteenusest tunduvalt odavam olnud ja nii on paketivalijatel vaja arvutada, kas nad tegelikult saaksid börsipaketi puhul ikkagi oma arvete suurust paremini kontrollida. Universaalpaketile üleminekul võib ettevõtetele ja asutustele saada takistuseks ka leppetrahv, sest sõlmitud lepinguid ei saa niisama katkestada. Ka oleks hea oma energiakulu suures plaanis ette teada, sest kui nt mõnel ühingul gigavatt-tund täis saab, peaks ta teenuslepingut vahetama.

Kolmapäeval vastu võetud seadusega kehtestatakse mikro- ja väike­ettevõtetele võimalus osta elektrimüüja käest elektrienergiat reguleeritud hinnaga. See võimalus laieneb ka kuni ühe gigavatt-tunni ulatuses energiat tarbivatele füüsilisest isikust ettevõtjatele, sihtasutustele ning mittetulundusühingutele. Regulatsioon kehtib 2023. aasta lõpuni