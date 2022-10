Dagöplast sai õppijasõbraliku tööandja eripreemia

Möödunud reedel tunnustati Tööandjate majas õppijasõbralikke tööandjaid ja eripreemia pälvis ka Hiiumaa ettevõte Dagöplast, mis tunnistati tunnustuse vääriliseks oma läbimõeldud koolitussüsteemi tõttu.

Ettevõtte tegevjuht Kulvo Pendra selgitas, et koolitada on pidevalt tarvis, sest elu muutub ja tulevad uued väljakutsed. „Tänapäeva tööturg ei ole nagu merest kalapüük, et paned võrgud sisse ja muudkui tõmbad paremaid kalu välja, vaid rohkem selline avamere kala­kasvatus – pead leidma arengu­võimekusega inimesed ja neid järjest edasi arendama,“ selgitas ta. Ta lisas, et vahel teeb õppimine inimese ka lihtsalt õnnelikuks ning targad, arenevad ja õnnelikud inimesed ongi ju need, kellega tahaks olla koos ühes organisatsioonis.

Uutel töötajatel on Dagöplastis personaalsed juhendajad, tootmisseadmete tundmaõppimiseks on loodud videod, mis aitavad hiljem ka probleeme lahendada. Üldjuhul läbivad kõik töötajad vähemalt ühe koolituse aastas. Samuti toetatakse gümnaasiumi- või ülikoolihariduse omandamist töö kõrvalt. Peamised koolitussuunad on toote­arendus ja digitaliseerimine.

