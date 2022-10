Auto veeres vastu Nuutri jalakäijate silda

Aivar Viidik

Kolmapäeval juhtus Kärdlas liiklusõnnetus, mille tagajärjel purunes Nuutri tänava jalakäijate silla piire. Sild viib Kärdla perearstikeskusest põhikooli juurde. Kärdla osavalla vanem Aivar Viidik rääkis, et perearstikeskuse ees seisnud autol ei olnud käsipidurit peal, auto hakkas kallakut mööda alla veerema ja põrkas vastu silda. Kokkupõrke tagajärjel purunes osa ühe silla­käsipuu tugipost.Osavallavanem ütles, et tegemist on kindlustusjuhtumiga ja silla remondiga tegeletakse esimesel võimalusel. Sild ise on tema sõnul jätkuvalt kindel, aga selle vigastatud käsipuul ei tohi kõõluda.Tegemist pole esmakordse juhtumiga, samalt kallakult on varem üks auto lausa jõkke veerenud. Tookord hakkas liikuma perearsti­keskuse parklasse jäetud auto, millel käsipidurit peal polnud.„Nagu näha on isegi meie madalal maal selliseid kõrgendikke, kust auto veerema võib hakata, sellepärast olge head, jätke ikka käik sisse või pange käsipidur peale, kui auto pargite,“ ütles Viidik. Ta vahendas auto omaniku öeldut, et kaskokindlustus hüvitab tekkinud kahjud, sh peaks katma ka sillapiirde remondikulu.

HARDA ROOSNA