Ajastu lõpp ja algus ka

On murranguline aasta. Murranguline aeg. Maailmas ja Hiiu Lehes ka. Aasta alguses kerima hakanud sündmused jõuavad täna kulminatsioonini – Hiiu Leht muutub. Ta saab teistsuguse näo ja teistsuguse sisu ka. Sest aeg on selline. Murranguline. Ja ajaleht peegeldab aega, milles elab.

Kui ma kaks aastat tagasi Hiiu Lehte reporterina tööle tulin, krabas Harda Roosna isiklikult mul üks hetk natist kinni ja tiris oma kabinetti: „Tule, ma näitan sulle, kuidas asjad käivad – keegi peab ju lõpuks hakkama suutma mind siin asendama!“

Päris nii lihtne see pole muidugi olnud, aga siin ma nüüd tõepoolest olen. Ja tahan öelda, et Hiiu Leht võib muutuda, kuid jätkab kohalike uudiste kajastamist. Samal ajal püüdes neid lahti mõtestada ja analüüsida. Kaaluda ja arutleda. Näidata. Rääkida inimestega. Märgata. Nii head kui halba. Jääda sealjuures koduseks ja sõbralikuks. Inimlähedaseks. Isegi lihtsaks. Ning vürtsitada seda kõike aeg-ajalt hea huumoriga.

Iga number ei saa olla suurepärane, aga kui ühel hetkel tunneb inimene Hiiu Lehte kätte võttes, et ta saab sealt midagi uut, midagi sügavat, midagi kasulikku ja midagi muhedat, mis toob ka naeratuse näole, siis on minu nägemus sellest, milline võiks olla Hiiu Leht, teoks saanud.

Stardijoonel on minuga mitu head autorit: Harda Roosna, Tapio Vares, Katrin Kivivuori, Peep Lillemägi, Kadri Taperson, Madli Maruste ja Raul Vinni. Kujundaja Valdek Alber. Tugev seljatagune toimetuses: Irina Sarapuu, Annika Kibuspuu, korrektor Mirja Soop ja küljendaja Kaja Hiis-Rinne.

Ja me oleme kogukonna leht, nii et rääkige kaasa. Öelge, mida arvate. Mitte ainult lehest, vaid üldse maailma asjadest. Võtke meiega ühendust. Jagage oma muresid ja rõõme.

Tähelepanu, valmis olla, start!

PIRET EESMAA