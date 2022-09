Võtan, kust saan

Niisugune mõtlemine paistab välja kohaliku jäätmeveofirma asjaajamisest ja purgimisteenuse hinnastamisest. Klient maksku, mis küsitud. Isegi kui ta aru ei saanud, et uus pakkumine oli vigane ja kallinenud veohind soolati arvele otsa veel üks kord.

Veoteenuse hinnatõus oli ilmselt sees juba aprillikuus tehtud hinnapakkumises ühe väli­käimla rendiks ja transpordiks. Põhjendas ju SA Eesti Keskkonnateenused töötaja kliendile hinnatõusu võrreldes eelmise aasta hinna­tõusuga küsimata, millal hinna­pakkumine tehti. No ja kui klient ei taibanud kohe summat vaidlustada, kuigi pakkumine oli tehtud vaid neli kuud tagasi, mitte eelmisel aastal, siis on ju Keskkonnateenuste vaates kõik okei – ise oled loll ja jäid nõusse!

ASi Eesti Keskkonnateenused töötaja ütles Hiiu Lehele, et ta on oma ametis uus mees ja teeb oma tööd nii nagu talle hinnad ette antud. Kas nende kohustuste sees on ka aus asjaajamine või nõue võtta sealt, kus vähegi annab? Tegelikult eksis ju tema, kui küsis kallimat hinda, tehes seejuures hinnavõrdluse eelmise aastaga. Ta isegi ütles: “Pean üle kontrollima, kas antud pakkumine oli veel kehtiv. Teadlikult küll ei ole ma tahtnud kellelegi liiga teha.”

Seda, kas hinnapakkumine kehtis, Rene Uudepalu Hiiu Lehele ei öelnudki, ainult, et klient oli olnud uue pakkumisega nõus. “Meie oleme käitunud korrektselt,” ütles ta.

Kas heauskse kliendi hanitamine on ikka korrektne?

Egas muud – soovitus purgimisteenuse tellijatele Hiiumaal – teil on valida, kes teie reovee ja fekaalid ära viib. Tehke siis õige, kliendi­sõbralik valik.

20. september 2022