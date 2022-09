Võõrad kauplejad käivad õuedes

Urmet Lees

Lauka küla elanik Maiu Aasma hoiatas eile sotsiaalmeedias, et nende hoovil käis kutsumata külaline: “Hoiatus! Praegu käis meie hoovil mustlase välimusega eesti keelt aktsendiga rääkiv proua kaupa pakkumas. Lahkus küll kohe viisakalt, kui ütlesin, et ei soovi midagi. Olid valge väike­kaubikuga, numbrit kahjuks ei näinud.”Vastuseks postitas Urmet Lees foto samast autost ja naisest, kes käis tema kodu­ukse taga Värssu külas. Mihkel Ivask kommenteeris, et sama naine käis ka Rootsi külas.Lea Oolmets lisas, et Kassaris Esikülas käis valge Läti numbrimärgiga mikrobuss, millest väljunud mees rääkis algul mingit arusaamatut keelt, pärast läks üle vene keelele.Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles Hiiu Lehele, et kolmapäeval tuli ka politseile info koduõues kaupa pakkunud naisest. “Häirivast tegevusest teavitanud inimesega oleme suhelnud ja täpsustanud asja­olusid,” ütles politseijuht.Ta hoiatas, et sellistel kauplemistehingutel on alati suured riskid: “Kindlasti on teadmata kauba päritolu, puuduvad garantiid kauba kvaliteedi kohta ja samuti on küsitav müüdavate asjade eest küsitav summa.”Raudsepa sõnul on selliseid nn ukselt-uksele kauba­pakkujaid võimalik ka vastutusele võtta. Seda saab teha korrakaitseseaduse alusel, mis keelab pakkuda kaupa või teenust teisi häirival viisil.

