Välkintervjuu Tõnu Kaljustega

Eiki Nestor

Kaupo Kikkas Esimene küsimus on saarelise loomuga. Paljud suurema osa oma ajast mandril veetvad naised ja mehed on tunnistanud, et Hiiumaale sõites toimub nagu mingi vabanemine. Kõigest sellest, mis mandril. Tund ja viisteist minutit praamil ja oledki prii. Mida Sina tunned, kui Naissaarele sõidad? Oled ju töö Naissaarele Nargen Opera näol kaasa võtnud.

Tunnen sama, ainult selle vahega, et sõiduks kulub 15 minutit. Mu töö on mu hobi.

Hiiumaal on au olla Pärdi Päevade osaline, aitäh! Eestis on ju kauneid ja hea kõlaga kirikuid külluses, miks just Hiiumaa?

Pean oluliseks, et inimesed üle Eesti saaksid osa Pärdi loodust. Tema ülemaailmne kuulsus on muusikas. Seega, jääb väheseks, kui eesti inimesed loevad ajalehest, et Pärt on kuulus helilooja.

Maailmanimede asjus tekib alati üks küsimus. Kas Arvo Pärt on Eesti, Euroopa või maailma helilooja või on ta seda kõike korraga?

Teen omalt poolt kõik, et korraga.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor on hiidlastele vana ja hea tuttav. Septembrikuu kaheksandal päeval kell 18 Kärdla kirikus juhatab aga koori Peter Phillips. Kipun arvama, et ta satub küll esimest korda siia saarele. Mõned sõnad tutvustuseks kuluksid marjaks ära.

Oluline, et meie kollektiive juhivad ka rahvus­vahelised tähed. Peter Phillips on pühendanud oma karjääri renessanss­polüfoonia uurimisele ja esitusele ning koori­kõla täiustamisele. 1973. aastal asutas ta ansambli The Tallis Scholars, kellega ta on andnud üle 2300 kontserdi ja salvestanud üle 60 plaadi.

Üks kogukonda ühendav rõõm on alati omasid leida. Kas Filharmoonia Kammerkooris on palju neid, kes saavad oma Hiiumaa juurtega uhkustada?

EFK on rahvusvaheline koor. Siin on lauljaid Lõuna-Koreast, Valgevenest, Portugalist, Lätist ja muidugi Hiiumaalt.

Usun, et kaunid kunstid on kõik omavahel risti-rästi seotud. Andunud Zappa fännina usun, et see seltskond terves maailmas loeb Vonnegutti. Tarvvi Laamanni maale vaadates aga hakkab kohe Bob Marley peas tiirutama. Nii et järgmised küsimused tulevadki sellest seotusest. Kes on Sinu lemmikud kirjanduses ja ehk ka ütled, et miks?

Mulle meeldivad Kadri Hinrikuse laste­raamatud.

Aga lemmikud maalikunstis või graafikas?

Geomeetriline kunst: Mari Kurismaa, Siim-Tanel Annuse ja Jeff Clementsi maalid ripuvad mu seintel.

Lemmik film?

Viimastest rootslaste “Piir” (Border 2018).

Meil Sinuga juhtub nüüd selline lugu, et ametlikumates teadetes tuleb nime järgi sulgudesse number (69). Nii et palju õnne sünnipäevaks ja ikkagi oleks huvitav teada, mis muusikat kuulasid kuueteist aastaselt?

Led Zeppelin, Jimmy Hendrix ja Gustav Mahler.

Eestis on üks tuntud mees, kellel on oma teooria 1953 aastal sündinute kohta. Nägin teda nädal tagasi, tõstis sõrme ja ütles, et tuleb raamat! Kuidagi kõhe hakkas, tead sest midagi?

Raul Rebane on ähvardanud midagi sellist teha… jõudu.