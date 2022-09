Vald suurendab eralasteaia toetust

Hiiumaa vallavalitsus viib järgmisel nädalal volikogus­se eelnõu, millega vald tõstab lasteaialaste toetuse eralasteasutuse jaoks ligi 300 euroni. Vallavanem Hergo Tasuja ütles, et ainult Tallinna ümbruse nn kuldse ringi vallad maksavad eralasteaedadele toetust veel rohkem. Toetuse suurendamiseks on vaja muuta valla eralaste­asutuse ja eraüldharidus­kooli toetamise korda. Praegune toetussumma oli 175 eurot

ja enne seda oli see veel väiksem, 64 eurot lapse kohta. Lasteaialaste eest tasutava toetuse summa, 275 eu­rot kuus tugineb Hiiumaa vabakooli taotlusele ning asjaolule, et koolihariduse andmist riik toetab, samas kui koolieelse hariduse andmist mitte. Abivallavanem Liisi Mäeumbaed lisas, et valla põhimõte oli nii-öelda vahetada toetussummad ära, et lapsevanem maksaks era­lasteaia kohatasust väiksema ja vald suurema osa. Seletuskirjas märgitakse, et suurem toetus tagab asutusele parema majandusliku toimetuleku ning annab võimaluse vähendada lapsevanema makstavat kuutasu. Mis omakorda võimaldab rohkematel piirkonnas elavatel lastel lasteaiateenust saada. Ka on Hiiumaa Vaba­koolil positiivne mõju piirkonna elanike arvule.

Lisanduv kulu valla eelarvele on kuni 100 eurot kuus lapse kohta, kokku 1200 eurot aastas lapse kohta. Tegelik mõju eelarvele sõltub lasteaialaste arvust. Kuna praegu käib vabakooli lasteaias kümme last, on aastane täiendav kulu 12 000 eurot. Vallavanem vahendas koolijuhi Margarita Koroli ja kooli asutaja Jesper Parve infot, et kui kohatasu lapsevanema jaoks väheneb, on neil lasteaialapsi kohe juurde tulemas. Kokku mahutab vabakooli lasteaed kuni 16 last.

Harda Roosna