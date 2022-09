UUS MARK: Riigikogu hoone 100

Eile ilmunud postmargil on kujutatud Riigikogu hoonet. Lisaks margile ilmus ka tervikasi, esimese päeva tempel oli kasutusel Toompea postkontoris. Margi kujundas Jaan Saar ja seda trükiti Vaba Maa trükikojas 20 000 eksemplari.

Riigikogu hoone valmis 12. septembriks 1922 arhitektide Eugen Habermanni ja Herbert Johansoni projekti järgi. Ehitise erilisuse rõhutamiseks valiti moodne avangardistlik stiil – ekspressionism. Praeguseni on Riigikogu hoone ainuke ekspressionistlikus stiilis parlamendihoone maailmas.

Maja silmapaistvaim ruum on läbi kahe korruse ulatuv istungi­saal siniste seinte ja kaarduva laega, mida ilmestavad roostepruunid sakkidega akna- ja ukse­avad. Kogu mööbel valmistati arhitektide kavandite järgi Tallinnas Lutheri vabrikus ning see pidi sobituma hoone arhitektuuriga.

Riigikogu hoone vestibüüli ja istungi­saali lagi tehti raud­betoonist, mis tol ajal veel ehituses laialdaselt kasutusel polnud. See oli 1922. aastal Tallinnas esimene avalik hoone, kuhu arhitektid lasid projekteerida elektrivalgustuse.

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist on Riigikogu hoonet põhjalikult renoveeritud, et taastada esialgne värvi- ja valgustuslahendus.

HIIU LEHT