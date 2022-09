Uue parvlaeva kontseptsiooni loob Soome firma

Transpordiamet sõlmis lepingu suursaarte ja mandri vahel sõitma hakkava uue parvlaeva kontseptsiooni välja­töötamiseks Soome ettevõttega Deltamarin Ltd.

“Hanke käigus nägime projekti selles etapis suurt huvi koostöö vastu oma ala juhtivate ja kogenud projekteerimisbüroode poolt nii Eestist kui välismaalt,” ütles ameti laevaehitusprojekti juht Valentin Bratkov pressiteate vahendusel.

Deltamarin Ltd omab 30aastast kogemust laevade projekteerimisel ja nende klientide seas on sellised tuntud ettevõtted nagu AS Tallink Group, Stena Line, DFDS, Viking Line ja teised.

Deltamarini tegevdirektor Janne Uotila avaldas heameelt transpordiametiga lepingu sõlmimise üle. “Hanke võitmine pärast põhjalikku hankeprotsessi tõestab, et Deltamarini insenertehniliste projektide asjatundlikkus on kõrgelt hinnatud,” lisas Uotila.

Kontseptsiooni valmimise aeg on järgmise aasta algus. Valmiva kontseptsiooni alusel valmistatakse ette parv­laevade projekteerimise ja ehitamise riigihange ning edasine parvlaeva projekteerimine ja ehitus.

