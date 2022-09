Utilitas alustas Kärdlas kütmist veel vana hinnaga

Utilitase Kärdla võrgupiirkonnas saab toasooja veel vana hinnaga ning tänavu algas küttehooaeg 15. septembril. Utilitase Kärdla osakonna esindaja Indrek Heinsoo sõnul tulenes see kuupäev langenud väli­temperatuurist.

Praegu kehtib Kärdlas Utilitase võrgupiirkonnas veel soojuse müügi piirhind 59,26 eurot, millele lisandub käibemaks – kokku 71,11 eurot. See hind oli Utilitase võrgupiirkondadest üks odavamaid ja on püsinud muutumatuna 2019. aasta algusest ehk ligi neli aastat.

“Eelmisel aastal alanud energiakriis mõjutas oluliselt kõikide kütuste hindasid. Kuivõrd toodame Kärdlas soojust kohalikust hakkepuidust, suutsime hoida hinda stabiilselt madalal tasemel,” ütles Heinsoo. “Sel aastal süvenenud energiakriis jõudis puiduhakketurule ning mõjutab ka soojuse hindasid, seetõttu pidime taotlema uut piirhinda,” selgitas ta.

Uus taotletav piirhind on 85,45 eurot, millele lisandub käibemaks. Juhul, kui konkurentsi­amet uue piirhinna heaks kiidab, kujuneb võimalikuks maksimaalseks hinnatõusuks 44 protsenti. Juhul, kui kaugkütte pakkuja uut piirhinda rakendab, kujuneb Kärdla toasooja hind Utilitase seitsmest võrgupiirkonnast üheks kallimaks, vaid Tallinnas ja Jõgeval on siis piirhind kõrgem, vastavalt 97,15 eurot ja 87,55 eurot, pluss käibemaks.

Heinsoo ütles, et uue piirhinna taotlus on konkurentsiametis alles menetluses ja see ei hakka kehtima varem kui kuu aega pärast hinna kooskõlastamist.

Kärdlas kasutab Utilitase kaugkütte­teenust 54 hoonet ja kaugküttevõrk on 6 kilo-

meetrit pikk. Nende 54 hoone seas on ka üks uus keskküttega liituja, Pae tn 10 korter­maja, kus kesküttesüsteemi veel ehitatakse, aga liitumisleping on juba sõlmitud.

HARDA ROOSNA