Üheksa kuuga 312 inimest lisaks

TÕDEMUS

Ajakirjanik Vilja Kiisler: “Tõnis Saarts on viidanud, et kui tõesti valimisõiguse äravõtmise teed peaks mindama, siis see ainult suurendab siinsete venelaste Eesti-vastasust. Mis te selle peale ütlete?”

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas: “Me oleme kogu aeg kartlikult tegutsenud, olnud Euroopas kõige leebemad, et ei tuleks probleeme, et ei oleks raskusi. Nüüd näeme, et integreerumist, mida kolmkümmend aastat ootasime, ei ole toimunud. Tuleb anda selgeid sõnumeid, ja selge sõnum on: kui sa tahad Eestis elada, siis sa ei ehita siia väikest Venemaad.”

Intervjuu

Delfi, 14. september 2022.