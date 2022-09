Üheksa küla jääb kirjakastita

Hiiumaal on praegu 33 kirjakasti, septembris jääb neid 11 võrra vähemaks, ja kuigi kirju saadetakse vähe, ei jäta kirja­kastide äraviimine inimesi ükskõikseks.“Mõned kirjakastid asuvad kohtades, mida kasutatakse väga vähe või ei kasutatagi,” põhjendas Omniva meedia­suhete juht Kristina Haavala, miks kirjakastide arvu taas vähendatakse.Eelmisel aastal pandi Hiiumaa kirjakastide kaudu teele keskmiselt 800 kirja ühes kuus. Vähe kasutatud kirjakastid, kus on vähem kui viis kirja kuus või pole ühtegi, on ettevõttel plaanis eemaldada septembris. Nii jäävad kirjakastita Malvaste, Vahtrepa, Harju, Nõmba, Kaleste, Luidja, Õngu, Lõpe ja Viita küla. Veel eemaldatakse kaks Kärdla postkasti: Rahu tn 2 ja Leigri väljakul.“Kui postiasutus pole lähedal, siis on edaspidi abiks personaalne kirjakandja, kelle abil saab kirjad teele saata kodust või töölt,” lisas Haavala.“Olen selle üle väga kurb ja arvan, et see on väga halb idee,” ütles oma arvamuse kirja­kasti äraviimise kohta välja Luidja Tsirkusetalu perenaine Helena Ehrenbusch. Omniva pakutud asendusteenuse kohta, kutsuda kirjakandja koju kirjale järele, ütles ta, et kui päris aus olla, siis see talle ei sobi. “Eelistan ikka endale sobival ajal kirja ise posti viia,” lisas ta.Malvaste kandi ettevõtja Henry Laanemäe ütles, et ilmselt peaks kirjakasti kohta küsima vanemate külaelanike käest, kuna tema isiklikult ei ole seda vähemalt 20 aastat kasutanud. “Aga see ei tähenda, et teistel seda tarvis pole,” ütles Laanemäe. Malvaste kirjakast asub küla teiste postkastide juures.“Noh, siis võin hakata neid koju tellima, eks ole? Nad Nõmba kasti üldse sellepärast ju jätsidki, et mitte hakata koduteenust osutama. Tegelikult ma veel isegi viimase aasta jooksul vahel harva pistsin sinna kirja sisse,” rääkis Hiiu Lehe ajakirjanik Tapio Vares, kes elab Nõmbas. “Aga noh, mis see väikse inimese arvamus loeb, nagunii korjatakse kastid kokku. Tea, kas vähemasti Kärdlasse, Käinasse, Kõrgessaarde ja Emmastesse jäetakse alles? Või lõpuks kogu saare peale üks kirjakast? Ma kipun asju mustas valguses nägema, aga ju lõpuks sedasi lähebki…”Viimati vähendas Omniva saare kirjakastide arvu 2018. aastal. Siis oli saarel 61 kirjakasti. Uuringust selgus, et 61 kirjakastist ligi veerandisse ei postitatud mitte ühtegi kirja kuus ning rohkem kui pooltesse pandi vähem kui viis kirja kuus. Lõpuks otsustati, et alles jääb 37 ja eemaldatakse 24 kirjakasti.Enne seda kogus Eesti Post Hiiumaal tagasisidet, milliseid kirjakaste kasutatakse. Vastuseid laekus vaid kolme kirja­kasti kohta, millest Omniva järeldas, et kirjakastide vastu tuntakse vähe huvi.