Toidutegemise ajal süttis elektripliidi tagune sein

PÄÄSTEAMET

Teisipäeva õhtupoolikul helistas häirekeskusesse inimene, kes teatas, et tal oli kodus tulekahju, mille ta ise pulberkustutiga kustutas. Helistaja tundis maja teisel korrusel vingulõhna ning palus päästjaid tulla kontrollima ega mõni säde pole läinud palkide vahele.Kohapeal, Värssu külas asuvas elumajas selgus, et helistaja oli elektripliidi praeahjus süüa teinud, kui ühel hetkel avastas, et süttinud oli pliit ja pliiditagune sein, kus rippus sibulavõrk.Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma ütles, et tulekahju tekkepõhjust alles uuritakse, kuid tema arvates on kaks võimalikku põhjust, millest põleng võis alguse saada. Tegu võis olla elektripliidi rikkega või siis oli elektripliidi taha kukkunud mingit kergestisüttivat materjali, mis ahju tagaseina vastas kuumenes ja süttis.Võrdlusnäitena tõi Aasma üsna sagedased külmkapi­põlengud. On olnud juhtumid, kus külmkapp on lükatud liiga vastu seina või on kinni kaetud külmkapi mootori jahutusavad. Tagajärjeks võib olla külmkapi mootori ülekuumenemine ja kui siis külmkapi taha on kukkunud kergestisüttivat materjali, näiteks mõni vana ajaleht, on kahjutuli käes. “Ka mina panen kodus vahel asju külmkapi peale, aga tegelikult ei tohiks külmkapi peal asju olla,” ütles Aasma.Päästjad kontrollisid eelnimetatud eluhoone ruumid üle ning vingugaasi ei tuvastanud. Päästeamet pidas teates oluliseks märkida, et majas olid nii töökorras suitsu- kui ka vinguandur.

HIIU LEHT