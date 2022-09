Tariston pigitas autosid

Erakogu

Eelmise esmaspäeva hommikupoolikul kattis AS Tariston suvel pinnatud riigimaanteedel teelõikusid pigiemulsiooniga ja üsna pea hakkas tulema infot pigiga määrdunud autode kohta.“Transpordiameti sõnul ei tohiks seda juhtuda õigesti valitud sõidukiiruse juures. Mitmed sõidukid sattusid teele aga vahetult pigitamise ajal ja enne liivaga katmist, mis jättis autole tugevama jälje,” ütles Kõrgessaare osa­valla vanem Niels-Peter Rattiste. “Autod sõitsid 30–40 kilomeetrit tunnis ja olid ikkagi akendeni pigiga kaetud.”Rattiste arvates oleks tee pidanud olema suletud vahetult töö tegemise ajal ja liivatamine oleks pidanud toimuma kiiremini. Tema ise sõitis koju kell 18, siis oli Kõrgessaare-Lauka tee juba liivatatud ja tema auto ei saanud ühtegi piiska. Rattiste kolleeg Maiken Lukas sõitis kell 17 Kärdla suunal ja kuna ta jälgis soovitust sõita 30ga jäi ka tema auto puhtaks, aga oli ka inimesi, kes veel kell 19 teatasid Kärdla teel pigipritsmetest.“Pigiemulsiooniga katmine on osa tehnoloogiast, millega sel aastal teid pinnati ehk seda oli ette teada. Tariston ja/või transpordiamet oleks pidanud eelnevalt kogukonda teavitama, et sellised tööd on planeeritud,” leidis osavallavanem, et ettevõte on kodanike suhtes olnud hoolimatu.“Sain ka täiesti vahetult auto paksult pigiseks. Sõitsin väga ettevaatlikult,” vahendas sotsiaalmeedias kogemust Maiu Aasma. “Kui poole kuue ajal Kärdlasse autot pesema läksin oli tee ikka palju kuivem juba. Kas tõesti pole võimalik selliseid asju ette teatada ja mõneks ajaks liiklus sulgeda?”Samas postitas Riina Küttim pildi autost, mis sõitis hommikul Kärdla-Reigi suunal ja õhtul tagasi. “Vaatepilt, kui pidada kinni 30 märgist. Õrnalt pigitäpine, mis eemaldiga tuleb maha. Märgid pole iluasjad tee ääres,” soovitas Küttim.Osavallavanem vahendas maanteeameti töötaja Marika Koppeli soovitust, teha autole pesu pigieemaldusvahendiga ja arve selle teenuse eest koos asjakohaste piltidega saata nõude vormis ASile Tariston.Üsna põhjalikult sai pigiemulsiooniga kokku ka üks Hansaliinide buss. Ettevõtte töötaja Marika Rõmmel ütles, et nende enda pesula töötajad said selle eriti määrdunud bussi suure vaevaga puhtaks, kuid Taristonile nad kahjunõuet ei esita.Hiiu Lehte nõustanud kogenud teedeehituseekspert ütles, et selline see pindamis­tehnoloogia on, et pinnatud teelõigule pannakse killustikukatte säilitamiseks õhuke pigiemulsioonikile. Asfaltbetoon on tema sõnul kallis, pindamine seevastu kõige odavam meetod teekatet säilitada. Ja kui sõita 30 kilomeetrit tunnis nagu ette nähtud, ei tohiks auto määrduda.

HARDA ROOSNA